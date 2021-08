Preços variam até 216% entre supermercados, aponta Procon Fortaleza; veja produtos

A pesquisa de preços nos supermercados, divulgada pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) nesta terça-feira (31) mostra variação de até 216,93% nos produtos.

O levantamento consulta mensalmente o preço de 61 itens em diferentes supermercados de Fortaleza. Neste mês, a pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 15 de agosto.

A maior variação registrada foi no pacote da esponja de aço, com oito unidades. O item, da mesma marca e quantidade, foi encontrado de R$ 1,89 a R$ 5,99.

Além desse produto, outros dez tiveram variações acima de 100%, como a cenoura, a laranja e a farinha de milho.

Maiores variações

Produto Menor preço Maior preço Variação Esponja de aço (pacote 8 unid) R$ 1,89 R$ 5,99 216,93% Cenoura (Kg) R$ 1,99 R$ 5,99 201,00% Laranja (Kg) R$ 1,99 R$ 5,69 185,92% Farinha de milho (500g) R$ 1,49 R$ 3,99 167,78% Esponja multiuso (pacote 3 unid) R$ 2,99 R$ 7,99 167,22%

Busca aos preços mais baratos

A pesquisa do Procon Fortaleza tem como objetivo informar e ajudar os consumidores a encontrarem os preços mais baratos. O levantamento é realizado presencialmente e dividido por itens de alimentação, carnes e aves, padaria, refrigerantes, frutas e verduras, higiene pessoal, limpeza doméstica e ainda cuidados e higiene infantil.

A diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, orienta que o consumidor fique atento aos preços com composição de centavos, exigindo o troco devido. "É bom ressaltar que é obrigação do estabelecimento fornecer o troco devido ao consumidor. Não cabe a desculpa da falta de troco".

Segundo ela, nestes casos, o supermercado tem que baixar o preço do produto até devolver o troco corretamente para o consumidor.

Todos os preços da pesquisa estão disponíveis no aplicativo "Proconomizar", nas plataformas android e iOS, bem como no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba de defesa do consumidor.

Preços por regional

A pesquisa também acompanha o valor da cesta com os 61 itens analisados em todas as regionais da Capital. Em agosto, os maiores preços estiveram na Regional 9, onde ficam bairros como Ancuri, Conjunto Palmeiras e Jangurussu.

Regional Preço médio total Regional 9 R$ 727,72 Regional 10 R$ 718,20 Regional 11 R$ 712,39 Regional 3 R$ 707,99 Regional 7 R$ 702,56 Regional 12 R$ 698,01 Regional 1 R$ 692,42 Regional 4 R$ 691,56 Regional 5 R$ 684,86 Regional 8 R$ 684,42 Regional 6 R$ 635,30 Regional 2 R$ 526,56