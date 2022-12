Preço do litro da gasolina aumenta mais de R$ 1 em Fortaleza

Nesta terça-feira (27), motoristas já encontram o preço do litro da gasolina a R$ 5,79 em postos de Fortaleza. O valor está R$ 1,05 mais caro do que o registrado na semana anterior (R$ 4,74 em alguns estabelecimentos), totalizando alta de 22%, conforme pesquisa do Diário do Nordeste.

Na "promoção" para pagamentos em dinheiro, Pix ou débito, o custo médio cai para R$ 5,59.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), até o último dia 24 de dezembro, o valor médio era de R$ 4,87, enquanto o mínimo marcava R$ 4,72 e o máximo R$ 5,45.

Por que subiu?

Apesar de a Petrobras não ter anunciado reajuste nas últimas semanas, os consumidores notaram valores superiores.

O assessor de Economia do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará (Sindipostos-CE), Antonio José, atribui as elevações ao aumento do custo do barril do petróleo no mercado internacional e às oscilações cambiais.

Segundo ele, o mercado já quebrou o monopólio da Petrobras, portanto, os postos também compram derivados de importadores diretos, que repassam essas variações.

Antonio pondera, contudo, não haver estimativa de novos aumentos nos últimos dias deste ano. Segundo ele, o valor médio observado passou de R$ 4,80 para R$ 5,10, de acordo com o estoque e dos custos de cada lojistas.

No Interior do Ceará, informou, o aumento acompanha o da Capital, mas possui acréscimo do frete, podendo ser de R$ 0,10 a R$ 0,30, a depender da distância.

Matéria em atualização.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE