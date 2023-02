Preço da gasolina pode ser alterado com volta de impostos federais

O preço dos combustíveis deve voltar a subir em março, conforme sinalização da equipe econômica do governo. Isso porque os impostos federais sobre a gasolina e o álcool vão voltar a ser cobrados com o fim da medida provisória (MP), que desonerou PIS e Cofins dos produtos.

A medida, editada no governo Bolsonaro e prorrogada pelo presidente Lula, termina no dia 28 de fevereiro. Com isso, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) estima que a gasolina dever aumentar em R$ 0,68 por litro nos postos.

Na quarta-feira (22), o segundo nome da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou que a decisão é pela reoneração. "A informação que nós temos hoje é de que sim, a desoneração termina agora no dia 28?, disse.

Gabriel Galípolo Segundo nome da Fazenda "No momento, como está no ponto de vista legal, no dia 28 se encerra o subsídio sobre gasolina. É isso que a gente tem colocado no momento. Mas sempre essas avaliações são considerando uma série de outras perspectivas para além da econômica".

Reoneração da gasolina

A desoneração de impostos federais sobre combustíveis foi aprovada no ano passado, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), a fim de minimizar a alta de preços em meio à corrida eleitoral. A medida foi prorrogada por dois meses pelo presidente Lula no dia 1º de janeiro.

Na última sexta-feira (17), após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o economista-chefe da corretora Warren Rena, Felipe Salto, disse que Haddad confirmou a volta da tributação.