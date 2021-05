'Poderíamos estar em outro momento', diz Beto Studart sobre economia e vacinação

Os cenários econômicos brasileiro e cearense poderiam estar em estágio mais avançado caso a imunização contra a Covid-19 tivesse começado antes. A avaliação é do empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Beto Studart, convidado especial de evento do Lide Ceará, grupo de Líderes Empresariais multissetorial e multilateral, o Lide Talks, realizado hoje (20).

Durante o evento, Studart relembrou sua trajetória empresarial de sucesso e falou do atual quadro político e econômico do País.

Questionado sobre a situação da pandemia, Beto Studart lembrou os mais de 442 mil mortos pela doença, afirmando que o Brasil poderia ter evitado óbitos se tivesse iniciado antes o processo de vacinação.

O presidente do Grupo BSPar afirmou que a imunização antecipada, além de proteger as pessoas, poderia ter gerado um "momento diferente" da recuperação econômica.

Beto Studart Empresário "O que mais me choca são as mais de 400 mil vidas que perdemos e o tempo que perdemos e que poderíamos ter antecipado a imunização em 60 a 90 dias. Poderíamos estar vivendo outro momento. Faltou um pouco de habilidade (do Governo Federal)".

Gerenciamento federal

Ainda avaliando a gestão federal, ele ponderou: "Temos muita seriedade do Governo".

O presidente do Grupo BSPar ainda elogiou Jair Bolsonaro (sem partido) e disse que o presidente "extinguiu a corrupção".

Beto Studart comentou sobre a postura do presidente desde o início da gestão, em 2019.

Beto Studart Empresário "O Bolsonaro está quebrando cristais. Havia pessoas que se mostravam ilibadas, mas a retórica rude dele faz mostrar que temos pessoas sérias no Governo. Eu acredito que, enquanto tivermos gente jovem, nós podemos mudar o Brasil e temos de acreditar".

Gestão estadual

Beto Studart também fez questão de destacar a boa relação com o governador do Ceará, Camilo Santana (PT). O empresário elogiou a postura do chefe do Executivo estadual e a predisposição ao diálogo.

O ex-presidente da Fiec afirmou que Camilo teve um papel determinante na melhora do cenário econômico e do ambiente empresarial do Estado ao ouvir as demandas das entidades representativas, aliando sempre as conversas às ações das secretarias estaduais.

Os principais esforços citados pelo empresário foram no sentido de desburocratizar o ambiente de negócios e dar apoio à iniciativa privada.

Incursão na política

Apesar das boas relações com as gestões públicas em diversos níveis, Beto Studart negou o interesse de entrar para a política e concorrer a um cargo nas próximas eleições.

Mesmo sendo filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Ceará, Studart disse que não seria o momento correto para entrar no cenário político cearense ou nacional.

"Acho que não, já tenho 75 anos. Acho que esse tempo passou", disse, ao ser questionado pela presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, sobre uma possível parceria política com o governador Camilo Santana.