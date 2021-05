Ceará soma quase 5 mil mortes domiciliares em 2021; maioria por doenças cardíacas, Covid-19 e AVC

Até esta quinta-feira (20), o Ceará soma 4.892 mortes domiciliares no ano de 2021. Dentre as principais causas, estão as doenças cardiovasculares inespecíficas (568), o coronavírus (426), os acidentes vasculares cerebrais (397) e os infartos (329). As informações são do portal da transparência do Registro Civil.

Os levantamentos se fundamentam nas estatísticas de Declarações de Óbito registradas em cartórios das cinco regiões do País, sendo considerada apenas uma causa de óbito para cada documento.

A faixa etária mais acometida são as mulheres entre 80 a 89 anos, com 680 mortes; seguida de homens entre 80 a 89 anos, com 636 mortes. Logo após estão as mulheres de 90 a 99 anos, com 540 óbitos; e os homens de 70 a 79 anos, com 538 falecimentos.

De acordo com a médica cardiologista e doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Danielli Lino, a qual atua na emergência do Hospital do Coração de Messejana, as doenças cardiovasculares, no geral, são as principais causas de óbitos ao redor do mundo, “principalmente o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral (AVC)”.

Além disso, neste período pandêmico, Danielli esclarece que é de suma importância que os pacientes cardíacos tenham cuidados adicionais com a Sars-Cov-2 por serem parte dos grupos de risco, buscando o atendimento hospitalar caso apresentem sintomas iniciais da doença.

“Esses pacientes devem continuar fazendo acompanhamento com os seus médicos - sem interrupções de medicamentos - e seguindo os protocolos de contenção da Covid-19, com o uso de máscaras e assepsia das mãos, além de evitar aglomerações”, comenta a médica.

Os sintomas mais comuns

Segundo o professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) e membro titular da Academia Cearense de Medicina, Ricardo Pereira Silva, os sintomas mais comuns das doenças coronarianas - como os ataques cardíacos - são as “dores na região precordial [área na frente do coração] ou na região retroesternal [área central do tórax]”.

“Essas dores podem migrar para o pescoço, para a mandíbula e para o braço esquerdo, podendo eventualmente, na ocasião do infarto, serem acompanhadas de náuseas e sudorese fria”, explica o especialista.

Já no caso do acidente vascular cerebral pode haver uma perda da consciência do paciente ou não. “Normalmente, há desvio da comissura labial [ponto de união dos lábios], que fica repuxada para um dos lados; pode haver também um déficit motor - diminuição da força muscular em qualquer um dos membros - e uma dificuldade em articular bem as palavras”, pontua Ricardo.

Em relação à Covid-19, os indícios mais comuns de acometimento da doença são a falta de ar, a tosse, a febre, o cansaço, as dores no geral, além da possível perda do paladar e do olfato.

Cuidados necessários

O cardiologista destaca ainda que os cuidados que as pessoas devem tomar para diminuir as ameaças de doenças cardiovasculares estão relacionados aos fatores de risco. Assim, é necessário que haja um controle da obesidade, da diabetes e da pressão arterial.

Ricardo Pereira Silva Cardiologista e professor da UFC Se o indivíduo for sedentário, a prática do exercício físico também diminui o risco cardiovascular”

Além disso, Ricardo relata que é importante fazer uma diminuição do sal e de gorduras saturadas na alimentação, como as carnes gordas, ovos, queijos, entre outros. “O indivíduo deve ter um estilo de vida o mais tranquilo possível”.