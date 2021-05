Vacinação contra Covid para grupo com comorbidade no CE exigirá atestado; veja modelo

Pessoas com comorbidades e/ou com deficiências permanentes graves deverão apresentar documento comprobatório durante a 3ª fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 no Ceará. Conforme a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), atestados, prescrições ou relatórios médicos serão aceitos oficialmente para recebimento da vacina.

No caso dos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, será possível procurar uma Unidade Básica de Saúde próxima para obter esse tipo de documento. Ainda assim, para cearenses que utilizam a rede particular, basta fazer solicitação ao médico responsável pelo acompanhamento.

Enquanto isso, pacientes do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH) e Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) também já tiveram dados enviados para as Superintendências Regionais de Saúde. O objetivo seria validar as informações sobre as comorbidades com os municípios.

Modelos

Legenda: No primeiro modelo de atestado, a assinatura deve ocorrer por meio de um médico Foto: reprodução/Sesa

Os modelos da documentação já foram divulgados pela Sesa no site de cadastro da vacinação contra a Covid. No endereço web, é possível fazer o download para facilitar o preenchimento que será realizado pelo profissional de saúde.

Legenda: No outro modelo de atestado, um responsável por equipe de Saúde da Família poderá assinar o documento Foto: reprodução/Sesa

Quais as comorbidades da 3ª fase?

Segundo o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, pessoas com comorbidades se encaixam na Fase 3 do grupo de prioridades.

Desde o início da campanha, os indivíduos foram orientados a realizar o pré-cadastro em solo cearense, apesar da possibilidade de já estarem no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

Segue abaixo a lista de comorbidades, de acordo com o PNI, consideradas para a nova fase:

Diabetes mellitus

Hipertensão arterial grave

Doença pulmonar obstrutiva crônica

Doença renal

Doenças cardiovasculares e cerebrovasculares

Imunossuprimidos

Anemia falciforme

Câncer

Obesidade grave

Cirrose hepática

A relação completa, os detalhes sobre cada uma delas e a escala de gravidade entre as patologias já foram publicadas em matéria do Diário do Nordeste, sendo possível acessar ao clicar aqui.

Vacina da Pfizer

Destinadas à nova fase de vacinação, as primeiras doses de vacinas da Pfizer chegarão ao estado na segunda-feira (3), conforme informações da própria Secretaria de Saúde do Estado.

O lote inicial terá 8.775 doses do imunizante, com a próxima remessa trazendo a mesma quantidade ao Ceará até o dia 19 de maio.

O objetivo, ainda segundo a pasta, é de que as pessoas com doenças crônicas e comorbidades com mais de 16 anos recebam a vacina. Além disso, ela também deve ser inoculada em duas doses, com intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda.