Ceará receberá primeiro lote de vacinas da Pfizer na segunda-feira (3), diz Governo do Estado

Veja Mais:

O imunizante deve ser disponibilizado para pessoas do grupo da 3ª fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, podendo ser usado em pessoas com mais de 16 anos. Ao todo, serão duas doses, com intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda.

Aplicação somente em Fortaleza

A Sesa esclarece, no entanto, que o novo imunizante será aplicado somente em Fortaleza, em razão da necessidade de uma logística específica com baixas temperaturas, seguindo recomendação do Ministério da Saúde (MS).

Segundo o Estado, o refrigerador que será usado para armazenar as doses está disponível na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim) Sesa. A pasta aguarda a finalização do processo de aquisição de mais dois ultrafreezers para reforçar o armazenamento de mais quantidades de doses.

Ainda conforme a Sesa, uma capacitação para aplicação da vacina ocorrerá nas próximas semanas, pois só poderão realizar esse procedimento equipes previamente treinadas.

Com o recebimento da vacina, esta passará a ser a terceira aplicada no Ceará, que já tem em andamento, desde 18 de janeiro, esquema vacinal com as doses da CoronaVac, da farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan; e AstraZeneca, da Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz.

Na tarde da quinta-feira (29), o Estado recebeu mais um lote de vacinas contra o coronavírus, contendo 192.050 doses. Destas, 188.250 foram da AstraZeneca e apenas 3,8 mil da CoronaVac.

O 16º lote de imunizantes, no entanto, não sana por completo o déficit de vacinas da CoronaVac no Estado, que chegou a ser de 40 mil doses antes da chegada da remessa.

Também na quinta-feira, Fortaleza paralisou aplicação de CoronaVac devido à falta do imunizante. Diversos municípios cearenses também chegaram a suspender a aplicação da segunda dose (D2) pelo mesmo motivo. Dentre eles, Juazeiro do Norte, Horizonte, Várzea Alegre, Cedro, Acopiara e Icó.