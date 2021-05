Ceará recebe 11.600 doses da vacina CoronaVac neste sábado (1º)

O Ceará recebeu, neste sábado (1º), novo lote de vacinas contra a Covid-19. A remessa, com 11.600 doses da CoronaVac, desembarcou no fim desta tarde, no Aeroporto de Fortaleza.

Nas redes sociais, o governador Camilo Santana (PT) informou que ainda devem chegar mais 255.750 doses da AstraZeneca neste fim de semana, segundo o Ministério da Saúde.

"Assim, daremos continuidade ao processo de imunização no Ceará. Seguimos firmes na luta", disse. Na última quinta-feira (29), em meio ao atraso da 2ª aplicação, o Estado recebeu outro lote.

A remessa continha 192.050 doses, sendo somente 3,8 mil da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca.

Apesar do incremento, o quantitativo é insuficiente para superar o déficit atual de mais de 40 mil pessoas sem a segunda dose da CoronaVac.

Leia também Metro Saiba se atraso na segunda dose da CoronaVac prejudica a imunização

A dificuldade no fornecimento do imunizante por parte do Ministério da Saúde atrasou a aplicação da 2ª dose em idosos de Fortaleza e pelo menos 13 municípios cearenses.

Foto: Reprodução / Instagram

