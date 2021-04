Mais de 1 milhão de pessoas devem ser vacinadas contra a Covid-19 na Fase 3 no Ceará; veja dúvidas

“Em breve”, o Ceará poderá entrar na terceira fase de vacinação contra a Covid-19, quando 1,03 milhão de cearenses devem receber o imunizante. De acordo com a estimativa populacional do Plano Estadual de Operacionalização para Vacinação contra a Covid-19, 627.572 pessoas entre 18 e 59 anos têm comorbidades e, outras 406.137, alguma deficiência permanente.

Este será o maior grupo de vacinados contando todas as fases até então. A primeira teve meta de 619.032 beneficiados; já a segunda, ainda em andamento, tem como estimativa atingir 871.669 pessoas no Estado.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) informou que, na próxima semana, “alguns municípios” - sem mencionar quais - estarão aptos à nova etapa. Procurada nesta quinta-feira (22), a pasta informou que a prioridade é concluir a segunda fase e atualizar o cadastro para a terceira.

O avanço nas fases de imunização, lembra a Sesa, “depende do envio das doses pelo Ministério da Saúde”. Logo, são priorizados “os grupos de maior risco para desenvolvimento da forma mais grave da Covid-19”.

Até o dia 15 de abril, o Estado recebeu 2.110.250 doses dos imunizantes Coronavac e AstraZeneca, em 14 lotes. Hoje, o governador Camilo Santana declarou que mais 128 mil devem chegar nesta sexta-feira (23).

Elas serão destinadas a continuar a vacinação em trabalhadores da saúde, idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da Força de Segurança e Salvamento e Forças Armadas, de acordo com a Sesa.

Do total recebido, 1.721.635 já doses foram aplicadas, o correspondente a 81,6%, até a última quarta (21). Com a primeira dose, foram 1.207.843 pessoas contempladas; destas, 42,5% (513.792) também já receberam a segunda dose.

Até a última terça, dos 184 municípios cearenses, 47 ultrapassaram as metas de aplicação da primeira dose. Outros 68 têm taxas entre 90% e 100%; 58 estão com índices entre 80% e 90%; oito apresentam entre 70% e 80%, e três possuem ritmo mais lento, abaixo de 70%.

Cenário em Fortaleza

Na Capital cearense, a versão mais recente do Plano Municipal de Vacinação inclui quase 219 mil pessoas nessa fase: são 107.614 pessoas com comorbidades e outras 111.372 com deficiência permanente grave.

Nos dois grupos, segundo o documento, a modalidade de vacinação será “agendamento para centros de vacinação, domicílio (para pessoas restritas ao leito, conforme cadastro no Saúde Digital) e drive-thru”.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também informou que o planejamento será divulgado “em breve”. Na última segunda (19), a titular da Pasta, Ana Estela Leite, disse em live ainda haver necessidade de receber “mais de 50 mil doses para que possamos concluir a fase de idosos e seguir para a de comorbidades”.

Nesta quinta-feira, a secretária-adjunta da Pasta, Aline Gouveia, reiterou a espera por novos imunizantes para dar continuidade ao plano.

Aline Gouveia Secretária-adjunta de Saúde de Fortaleza A terceira fase, a gente não tem como precisar a data. Estamos em uma velocidade bem mais célere, mas realmente ficamos na dependência do recebimento de novas doses para que a gente avance nas fases”