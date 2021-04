Pessoas incluídas na 3ª fase da vacinação contra a Covid-19 devem especificar comorbidades

Algumas cidades do Ceará devem seguir para a 3ª fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 nos próximos dias, a depender do envio das doses pelo Ministério da Saúde.

Pessoas com comorbidades (doenças crônicas) e com deficiência permanente grave serão o público-alvo desta etapa, e deverão especificar as enfermidades no Cadastro Estadual de Vacinação. Estas devem checar dados registrados no site Saúde Digital.

De acordo com a secretária-executiva de Vigilância Sanitária e Regulação da Secretaria da Saúde, Magda Almeida, as gestões municipais das localidades que entrarão na 3ª fase podem incentivar a atualização do cadastro.

Caso não haja atualização das informações, reforça, a inscrição pode ser invalidada e a pessoa não será convocada para a imunização.

Passo a passo para a inscrição:

1 - Acesse o site do Cadastro Estadual de Vacinação;

2 - Se já tiver realizado a inscrição previamente, clique na opção "já tenho cadastro". Faça login com seus dados (CPF e senha). Se ainda não realizou a inscrição, clique na opção "ainda não tenho cadastro". Então, preencha corretamente os dados solicitados;

3 - Clique na aba "editar cadastro";

4 - Em "informações complementares", procure por "pertence a outro grupo prioritário". Depois, selecione "pessoas com comorbidades". Na sequência, marque quais são elas (doenças crônicas);

5 - Para atualizar, clique na opção "salvar" no fim da página.

Vacinação no Ceará

Até as 17 horas desta terça-feira (20), o Ceará aplicou 1.706.277 doses de vacinas contra a Covid-19. O dado é o balanço mais atual da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), que compila números enviados pelos municípios.

Ao todo, receberam a primeira dose 1.203.384 pessoas e 502.894 já receberam duas doses de vacinas.

Vacinação em Fortaleza

Nesta quarta, Fortaleza avançou de fase e começou a vacinar idosos a partir de 60 anos. O anúncio foi dado pelo prefeito José Sarto (PDT) nas redes sociais.