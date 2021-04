O que fazer quando se infectar com Covid-19 e perder o dia da vacinação

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), mais de 1,7 milhão de doses da vacina contra o coronavírus foram aplicadas no Ceará até esta quarta-feira (21).Destas, 513.792 destinaram-se à aplicação da segunda dose. No entanto, muitas pessoas têm relatado dúvidas sobre como proceder caso adquiram a Sars-Cov-2 no mesmo período marcado para receber alguma dose do imunizante.

O Diário do Nordeste conversou com a Sesa e com as secretarias municipais de Saúde para sanar os questionamentos da população e conhecer as recomendações específicas sobre cada caso. Além disso, o médico infectologista Robério Leite comenta os principais tópicos sobre o assunto.

Robério Leite Infectologista Em primeiro lugar, se houver um atraso entre as doses, a pessoa não deve reiniciar o processo de vacinação desde o começo, ela apenas completa a dose que falta no tempo estipulado”

Perdi uma dose da vacina por estar com Covid-19, o que devo fazer?

Caso a pessoa seja diagnosticada com coronavírus, ela deve aguardar o período de 30 dias desde o início dos sintomas para realizar a aplicação do imunizante. Após aguardar o tempo necessário, ela deve procurar os postos de vacinação para realizar uma nova aplicação ou novo agendamento.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, os municípios possuem recomendações específicas para cada caso.

No caso da segunda dose, na capital cearense, é necessário que as pessoas levem aos locais de vacinação o cartão com a data prevista para a segunda dose, além do resultado positivo do teste da Covid-19 ou atestado médico que comprove a doença no período. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza.

Já os demais municípios recomendam que as pessoas dirijam-se aos postos apenas com o cartão de vacinação após aguardarem o tempo necessário de 30 dias estipulado no Plano Nacional de Vacinação, segundo o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems).

Depois de quantos dias doente posso me vacinar?

Se a pessoa tiver sido infectada com a Covid-19, ela deve aguardar 30 dias desde o início dos sintomas para realizar a aplicação do imunizante. Já se a pessoa tiver sentido algum sintoma gripal, mas não tiver positivado para a Sars-Cov-2, o período de espera pode ser de 15 dias desde o início dos sintomas.

Caso eu tenha perdido a vacinação, preciso me recadastrar no sistema?

Não é necessário fazer o recadastramento para a vacinação. A pessoa que perdeu a primeira dose deve buscar orientações sobre uma nova data de imunização, a depender de cada município. No caso da segunda dose, basta esperar 30 dias depois do início dos sintomas e se dirigir aos locais de vacinação portando os documentos necessários.

A primeira dose vale por quanto tempo?

De acordo com o infectologista Robério Leite, a primeira dose não para de fazer efeito. “Ela apresenta pela primeira vez aquilo que vai fazer com que o sistema imunológico reaja. A segunda dose é como um reforço de reconhecimento para o sistema imunológico, ou seja, a primeira dose já produz anticorpos numa determinada quantidade e quando se toma a segunda você ressalta a memória imunológica, e aí temos uma resposta de anticorpos bem mais robusta”.