Petrobras propõe aumentar em até quatro vezes o preço do gás natural em 2022

A Petrobras propôs aumentar, de duas até quatro vezes, o preço do gás natural em 2022. O valor seria adicionado nos novos contratos que a estatal está em negociação com as concessionárias estaduais, segundo a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). A informação é do portal Valor Econômico.

Caso o reajuste seja confirmado, deverá ser repassado para o consumidor final de gás canalizado.

A Abegas sinalizou ao portal que pretende entrar com uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), contra a petroleira, e pede que as bases dos contratos vigentes sejam mantidas.

Esclarecimento da Petrobras

A petroleira esclareceu que negociações levam em conta disponibilidade e que há inflação de preço do GNL no mercado global.

A expectativa é que algumas distribuidoras consigam repassar aos consumidores os ganhos obtidos com melhores condições contratuais negociadas com os novos fornecedores, diz o portal de economia.