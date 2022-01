A gasolina e o diesel deverão voltar a subir nas próximas semanas, já que a Petrobras anunciou que os combustíveis serão reajustados a partir da próxima quarta-feira (12).

De acordo com comunicado da Estatal, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará para R$ 3,24 ante os R$ 3,09 anteriores. A variação representa um aumento de 4,85% no preço.

Comunicado Petrobras aumento gasolina e diesel

"A partir de amanhã (12), o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,26, em média, para R$ 2,37 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,11 por litro", afirma a Petrobras em nota.

Já em relação ao diesel, o preço médio da Estatal para as distribuidoras passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. Variação será 8,08%.

Ajustes de mercado

Esses reajustes, segundo a Petrobras, tem o objetivo de garantir os níveis de abastecimento do mercado sem riscos relacionados às bases econômicas de toda a cadeia produtiva do mercado de combustíveis.

"Esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras", disse a empresa.

O último reajuste nos combustíveis havia sido aplicado em dezembro do ano passando, quando houve uma redução de 3,13% no preço da gasolina. Foi a primeira redução de valor desde o último dia 12 de junho de 2021.