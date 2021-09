PECNordeste discute assistência técnica para impulsionar o agronegócio

Um dos maiores eventos técnico-científico da agropecuária nordestina voltou à programação do agronegócio neste ano, mas de forma online e totalmente gratuito. Com foco na temática da assistência técnica e gerencial e sua importância no desenvolvimento das atividades do agronegócio, o Seminário Nordestino de Pecuária (PECNORDESTE) acontece entre os dias 14 e 17 de setembro.

O evento é promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Ceará (Senar/CE), pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (Sebrae), e pelos Sindicatos Rurais.

Durante o evento de abertura do seminário, presidente da FAEC, Rodrigo Diógenes Pinheiro, comentou sobre a importância do PECNORDESTE para o processo de capacitação dos produtores rurais.

"Depois de dois anos, voltamos a realizar o PECNORDESTE. Nós só somos atores se cumprirmos nossos papéis. E através desse evento, estamos cumprindo nosso papel de representar o produtor rural", disse Pinheiro.

A solenidade ainda contou com a presença de Artur Bruno, secretário de Meio Ambiente do Estado; Alci Porto, diretor técnico do Sebrae/CE, e o deputado federal Danilo Forte. À frente do evento, e Rodrigo Bourbon, superintendente estadual do Banco do Nordeste.

"Usaremos uma base que será fundada em quatro pilares: o capital humano, a capacitação, inovação e sustentabilidade. Vai ser através da inovação e uso de novas tecnologias de forma sustentável e com pessoas qualificadas que cresceremos ainda mais com um mercado aprimorado e competitivo. Tudo isso sem esquecer do fortalecimento da agricultura familiar na perspectiva do agronegócio da pecuária regional", completou Pinheiro.

Legenda: O PECNordeste acontece de forma online em 2021 Foto: Divulgação

Casos de sucesso

Na última terça-feira, o PECNORDESTE analisou os resultados que permitiram crescimento e melhoria nas técnicas de produção dos setores nos municípios do interior do Ceará, durante a palestra "Assistência Técnica e Gerencial com a apresentação de casos de sucesso do programa nas cadeias da apicultura, avicultura, bovinocultura, caprinovinocultura e fruticultura".

Os casos apresentados foam selecionados entre mais de 3 mil produtores que foram beneficiados pelo AgroNordeste (ATEG) no Ceará.

A discussão contou com a participação do técnico agrícola/agroindustrial José Aldy Torres, instrutor do SENAR/AR-CE, abordou a cadeia da apicultura; o segmento da avicultura foi conduzido pelo zootecnista Francisco Caio Vasconcelos; a bovinocultura foi representada pelo agrônomo Gerlan Dayvid Viana Matias; o caso sobre caprinovinocultura foi apresentado pelo agrônomo Dário Medeiros Bezerra; e a técnica em agropecuária Silviane Chaves Macedo ficou responsável pela cadeira da fruticultura.

Serviço

24ª edição do PECNORDESTE

Datas:

13 de setembro: Solenidade de abertura e entrega da Medalha do Mérito Rural Professor Prisco Bezerra

14 a 17 de setembro de 2021: Palestras

Formato online

Inscrições gratuitas

Mais informações em www.pecnordeste.com.br.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios