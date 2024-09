Parceria de R$ 690 mi entre ArcelorMittal e cearense Casa dos Ventos deve ser fechada em outubro

A parceria entre a siderúrgica ArcelorMittal Brasil, que tem planta no Complexo do Pecém, e a gigante de energia renovável cearense Casa dos Ventos deve ser fechada no começo de outubro. A negociação foi aprovada nesta semana pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

As empresas aguardam apenas o prazo de 15 dias para o trânsito em julgado da decisão e assim prosseguir com o fechamento da transação, segundo a siderúrgica. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União nesta semana.

A associação em formato de joint venture visa ampliar a operação do Complexo Eólico Babilônia Centro, na Bahia, da Casa dos Ventos. O empreendimento, construído também em parceria entre pelas empresas, passará a produzir também energia solar, com capacidade instalada total de 800 MW.

O projeto solar contratou financiamento do Banco do Nordeste e deve começar a operar comercialmente em dezembro de 2025. O investimento é de aproximadamente R$ 690 milhões.

A ArcelorMittal se tornará acionista majoritária da BBC Solar, uma holding criada pela Casa dos Ventos que detém os direitos de construção das plantas de energia solar em Várzea Nova e Morro do Chapéu.

Mesmo com a posse de 55% das ações, a ArcelorMittal deve compartilhar a governança do empreendimento com a Casa dos Ventos em todas as etapas do empreendimento.

“A hibridização do Complexo Eólico Babilônia Centro consolida essa parceria com a ArcelorMittal Brasil, um dos maiores grupos consumidores de energia do Brasil, e contribuirá para a transição energética, uma vez que o aço é a base de diversas indústrias”, destacou a Casa dos Ventos.

PARCERIAS PARA AUTOSSUFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A parceria da ArcelorMittal com a casa dos ventos é um dos acordos da siderúrgica para atingir a autossuficiência em energia elétrica renovável em suas plantas.

As plantas do Ceará e de Tubarão, maior usina do Grupo no Brasil, localizada no município de Serra (ES), e do Pecém, no Ceará, já são autossuficientes em energia elétrica, segundo a companhia.

O Complexo Eólico Babilônia Centro, que deve construção negociada no ano passado, deve fornecer 310 MW para as operações da ArcellorMittal no Brasil. O empreendimento terá investimentos de mais de R$ 4 bilhões.

A siderúrgica também fechou parceria com a Atlas Renewable Energy para a construção de um parque de energia solar em Paracatu, em Minas Gerais. O aporte será de R$ 895 milhões. Sua produção prevista é de 69 MW médios/ano e potência instalada de 269 MW.