Núcleo de apoio ao agronegócio no Ceará deve elevar número de produtores aptos à exportação

O núcleo do Programa de Acesso a Mercados do Agronegócio Brasileiro (Pam Agro), desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex-Brasil), deve elevar o número de produtores aptos à exportação no Ceará.

A expectativa é do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Rodrigo Diógenes. O Pam Agro está previsto para ser lançado no dia 25 de novembro.

Segundo Diógenes, o lançamento da unidade gera a perspectiva de que mais produtores locais sejam capacidades e dessa forma passem a ser aptos à exportação. De acordo com ele, a Apex também deve auxiliar na divulgação dos produtos e na prospecção de novos clientes no mercado internacional.

"A Apex é parceria do nosso setor, principalmente quando torna o ambiente mais seguro pra quem quer exportar. Quando você qualifica e capacita nossos produtores rurais e agroindústrias, o caminho de exportação fica mais conhecido, a comercialização se torna mais segura", destaca o presidente da Faec.

Estratégias

De acordo com a Apex, o objetivo do programa é melhorar a percepção de mercados internacionais estratégicos em relação ao agronegócio local, promovendo dados e informações sobre a sustentabilidade, a segurança e a tecnologia utilizada.

"O programa é uma robusta parceria entre o Governo com o setor privado. Nosso objetivo é posicionar a imagem do agronegócio brasileiro internacionalmente", destaca o diretor de negócios da entidade, Lucas Fiúza.

O executivo também ressalta que o núcleo pretende desmistificar algumas percepções errôneas que o mercado internacional ainda possui sobre o setor no Brasil.

Lucas Fiúza Diretor de Negócios da Apex-Brasil "O foco é dizer a verdade sobre nosso agronegócio, que é sustentável, inovador e campeão na produtividade. Queremos corrigir as distorções de percepção, apresentar o quão produtivo é, bem como a sustentabilidade e responsabilidade ambiental adotadas pelo setor"

O Pam Agro foi lançado pela Apex-Brasil e pelo Governo Federal. A iniciativa congrega o Ministério das Relações Exteriores (MRE), Ministério da Agricultura e 15 entidades setoriais, entre elas Abrafrutas, Abrapa, CitrusBR, CNA e OCB.