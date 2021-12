Mutirão Zera Dívida do Procon Fortaleza acaba nesta sexta-feira (3); veja empresas participantes

Termina nesta sexta-feira (3) o prazo para devedores limparem seus nomes no mutirão virtual Zera Dívida do Departamento de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

Pelo menos 26 empresas como bancos, colégios, operadoras de cartão de crédito, lojas e concessionárias de serviços oferecem descontos em juros e multas para, antes do fim do ano, regularizar a situação de quem está com o nome negativado na praça.

No ano passado, segundo o Procon da Capital, alguns dos descontos oferecidos pelas empresas chegaram a até 98% das dívidas. À época, cerca de 40 mil consumidores buscaram o órgão para quitar suas dívidas e, desse total, sete mil conseguiram alguma negociação.

Saiba como participar

Acesse o site do Zera Dívida;

Clique em uma das empresas que aderiram ao mutirão, com a qual você tem dívida;

Informe seu estado e cidade;

Escolha um canal de negociação e informe: nome completo, RG, CPF, comprovante de endereço em Fortaleza e comprovantes das dívidas (faturas, contratos, cupom fiscal, recibos, extratos, mensagens de e-mail, extratos do SPC ou qualquer outro).



Veja as empresas participantes



Financeiras

Banco Bradesco

Itaú Unibanco

Fortbrasil

Somapay

Educação

Colégio Anglo News

Colégio Darwin

Colégio Batista Santos Dumont

Colégio Daulia Bringel

Colégio Nossa Senhora do Carmo

Faculdade CDL

Instituto Dom José

Hospital

Hospital São Camilo

Loja do varejo

Magazine Luíza

Telecomunicações

Boomerang Telecom

Claro

DB3 Telecom

Instale Telecom

Oi

Mob Telecom

R-Net Telecom (RL da costa)

Tim Brasil

Tix Telecomunicações

Turbonet Provedor

Vivo

Concessionárias

Cagece

Enel