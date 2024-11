Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 140 milhões

O sorteio do concurso 2.793 da Mega-Sena aconteceu na noite desta terça-feira (5), em São Paulo, mas novamente ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e alcançou o valor de R$ 140 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 07 - 09 - 25 - 37 - 57 - 59. Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas, houve ganhadores com 5 e 4 acertos.

Ao todo, 222 apostas acertaram 5 números e vão receber R$ 36.233,07 cada. Já as 14.183 apostas que marcaram 4 números garantirão R$ 810,19 cada uma.

O próximo sorteio está marcado para quinta-feira (7). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa Econômica Federal.