Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 33 mi no próximo sorteio; veja números do concurso 2926

Nenhum apostador da Mega-Sena acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2926, realizado na noite de sábado (11). Com isso, o prêmio passa a ser estimado em R$ 33 milhões, e um novo sorteio será realizado na terça-feira (14).

Veja os números que foram sorteados:

03 - 04 - 14 - 35 - 45 - 49

Veja também Negócios Nath Finanças ensina como MEIs podem se organizar e guardar dinheiro; veja o passo a passo Negócios Vestas reduz produção no Ceará e demite funcionários em meio à crise do setor eólico

Enquanto isso, 35 apostas do sorteio acertaram os números da Quina, com cinco números. Por conta disso, cada uma receberá R$ 60.602,48.

Já na quadra, como se configuram as apostas com quatros acertos, 2.886 apostam venceram. Cada uma delas vai receber a quantia de R$ 1.211,45.

Como apostar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.