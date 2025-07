Mega-Sena 2886 acumula; aposta sortuda do Ceará acerta quina e ganha R$ 43,5 mil; veja detalhes

Ninguém acertou a combinação de números sorteados na Mega-Sena 2886 na noite desta quinta-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), fazendo o prêmio principal acumular. Foram sorteados as seguintes dezenas: 02-13-19-20-55-59.

Apesar de não haver vencedores do montante milionário, 61 apostas indicaram corretamente cinco dos seis números e faturaram R$ 43.588 cada. Um jogo sortudo realizado em Fortaleza (CE) foi um dos ganhadores da quina da Mega-Sena 2886.

Além deles, outros 4.268 jogos acertaram a quadra do concurso e ganharam R$ 889,96.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O concurso 2887 acontece neste sábado (12), a partir das 20 horas, e quem vencer poderá faturar o prêmio estimado em R$ 38 milhões.

Interessados em fazer uma "fezinha" para tentar ganhar a Mega-Sena podem realizar as apostas até as 19h30 do dia do sorteio.

Como jogar na Mega-Sena

Os jogos podem ser feitos fisicamente, em qualquer lotérica credenciada, ou virtualmente, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

E atenção: os valores das apostas das Loterias Caixa mudaram nesta semana, incluindo o da Mega-Sena. Agora, o apostador tem que gastar no mínimo R$ 6 para participar. Antes, o valor era R$ 5.

Além das seis dezenas, é possível ganhar prêmios ao acertar quatro (quadra) ou cinco (quina) números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

Para apostar, o jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha — quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

Quanto mais números marcados, maior é o valor da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio principal. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: