Maior evento de inovação do Ceará tem inscrições abertas para startups

O Siará Tech Summit 2024, maior evento de inovação do Ceará, está com inscrições abertas para startups que desejam expor suas soluções em um ambiente repleto de ideias. Realizado pelo Sebrae Ceará, a conferência acontece de 23 a 25 de outubro, das 14 às 22 horas, no Centro de Eventos do Ceará.

O objetivo é promover a conexão entre startups, empresas e investidores de diferentes setores, incentivando a geração de negócios e o desenvolvimento de projetos inovadores. O local oferecerá chances de networking e de interagir com um público interessado.

Para participar da Rodada de Negócios, que permite às startups selecionadas interagirem diretamente com até 20 investidores, é necessário ter feito a inscrição como expositor até o dia 15 de outubro. Essas vagas são limitadas a 50 startups e a seleção é baseada em critérios específicos detalhados no edital, disponível no site oficial do evento: https://stssebrae.com.br/startups.

Herbart Melo, articulador da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do Sebrae, destaca a importância da rede que compõe o congresso. “É uma construção que envolve agentes financeiros, comunidades, startups, instituições de ensino e todo o habitat de inovação. Não podemos esquecer do governo, dos prestadores de serviço e das grandes empresas, que também vão fazer um processo de interação com toda essa ambiência”, relata.

Requisitos

Startups de quaisquer locais do Brasil podem realizar a inscrição para atuarem como expositoras na feira, desde que tenham projetos prontos. Para ter a oportunidade de participar da Rodada de Negócios, além de serem expositoras cadastradas até 15 de outubro, as startups devem estar em dia com o Sebrae/CE, sem débitos.

Valores

O 2º lote de inscrições está disponível até o dia do evento. O investimento é de R$ 200 para startups de Fortaleza, região metropolitana e outras capitais. Para startups do interior do Ceará (exceto região metropolitana), é de R$ 100. O pacote inclui um estande com balcão, testeira com a logo da startup e acesso à internet.

Mais informações:

Site: https://stssebrae.com.br/

Instagram: @sebraece