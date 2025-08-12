Lula anuncia crédito de R$ 30 bilhões para ajudar exportadores afetados por tarifaço de Trump

O presidente Lula afirmou, na noite desta terça-feira (12), que irá liberar uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para ajudar exportadores afetados pelas tarifas de 50% impostas pelo governo Donald Trump contra o Brasil. O pacote virá por meio de uma Medida Provisória (MP), que será apresentada nesta quarta-feira (13).

"Amanhã eu vou assinar uma MP que cria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiverem prejuízos com a taxação do Trump. [...] R$ 30 bilhões é o começo. O começo. Você não pode colocar mais, você não sabe quanto é", disse Lula ao programa 'O É da Coisa', do jornalista Reinaldo Azevedo, da rádio BandNews.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha confirmado a intenção do presidente em apresentar o plano, pois faltava apenas "detalhar os valores, os processos". O valor será direcionado a empresas que perderam competitividade no mercado externo devido ao aumento das taxas de importação impostas pelos americanos.

"Vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém fica desamparado por conta da taxação do presidente Trump, de que nós vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas, vamos procurar achar outros mercados para essas empresas. Nós estamos mandando a lista dos produtos que a gente vendia para os Estados Unidos, para outros países", afirmou o presidente durante a entrevista.

A medida de socorro vinha sendo elaborada em conjunto pelos ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e das Relações Exteriores, e deve incluir linhas de crédito, facilitação de comércio e eventuais desonerações pontuais.

Buscas por novos mercados e conversa com os BRICs

Nos últimos dias, o presidente teve ligações com os líderes de países que formam o Brics, como Xi Jinping, da China; Vladimir Putin, da Rússia; e Narendra Modi, da Índia. Brasil e Índia têm, atualmente, os maiores percentuais de taxação.

Na busca por alinhamento estratégico para fazer frente às taxações, Lula também afirmou que vai acionar outros líderes mundiais para tentar abrir novos mercados para os produtos brasileiros.

"Também [quero] incentivar os empresários a brigar pelos mercados. Não dá para deixar barato a taxa do Trump. Tem lei nos Estados Unidos que eles podem abrir processo, eles podem brigar lá. É isso que nós queremos que aconteça e eu acho que vai dar certo", afirmou.