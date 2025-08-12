Brasileiros sacam R$ 318,37 milhões em valores a receber em junho, diz Banco Central

Os brasileiros sacaram R$ 318,37 milhões em valores esquecidos no sistema financeiro em junho, conforme dados divulgados nesta terça-feira (12), em Brasília, pelo Banco Central (BC). Desde que começou, o Sistema de Valores a Receber (SVR) já devolveu R$ 11 bilhões a clientes bancários, mas ainda há R$ 10,6 bilhões disponíveis para saque.

Até o fim de junho, 31,813 milhões de correntistas haviam resgatado valores, sendo 28,885 milhões de pessoas físicas e 2,927 milhões de pessoas jurídicas. Outros 52,6 milhões beneficiários ainda não sacaram seus recursos. Destes, 48,191 milhões são pessoas físicas e 4.431 são pessoas jurídicas.

A maioria das pessoas e empresas sem fazer o saque têm direito a pequenas quantias. Os valores a receber de até R$ 10 concentram 64,59% dos beneficiários. Já as quantias entre R$ 10,01 e R$ 100 correspondem a 23,97% dos correntistas. As quantias entre R$ 100,01 e R$ 1 mil representam 9,67% dos clientes. Só 1,76% tem direito a receber mais de R$ 1 mil.

Dinheiro esquecido

No SVR, os cidadãos podem consultar se eles, suas empresas ou pessoas falecidas possuem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição. Caso o resultado seja positivo, é possível solicitar a devolução.

O serviço do BC é totalmente gratuito, e para realizar consulta, não é preciso fazer login, é só informar no site o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e data de nascimento do cidadão ou o Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) e a data de abertura da empresa, inclusive para empresas encerradas.

Para o resgate dos valores, há a necessidade da conta Gov.Br nos níveis prata ou ouro, e com verificação em duas etapas habilitadas.

Como resgatar o dinheiro?

O dinheiro pode ser resgatado de duas formas: a primeira é entrar diretamente em contato com a instituição responsável pelo valor e solicitar o recebimento; a segunda é fazer a solicitação pelo Sistema de Valores a Receber.

Em maio, o Banco Central inaugurou uma funcionalidade no sistema: a solicitação automática de resgate de valores. Com ela, o cidadão não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome.

Caso seja disponibilizado algum recurso por instituições financeiras, o crédito será feito diretamente na conta do cidadão. A solicitação automática de resgate é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF. A adesão ao serviço é facultativa.