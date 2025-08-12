Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lula sanciona isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos; veja detalhes

O grupo já era isento, mas tabela de valores foi atualizada no projeto

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Pessoa mexendo com celular na frente de tela da Receita Federal
Legenda: A aprovação do projeto não interfere nas declarações enviadas à Receita Federal este ano
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O projeto de lei que garante a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (12). A proposta já estava válida por meio de medida provisória (MP), publicada em abril, mas o projeto foi atualizado para oficializar o aumento da faixa de isenção de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80.

Mesmo com a aprovação do projeto, não haverá nenhuma interferência na proposta de ampliação da isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil, aprovada apenas em comissão especial da câmara no último mês de julho. 

Veja também

teaser image
Negócios

Ceará tem pior queda na receita de exportações de calçados entre os principais polos do País

teaser image
Negócios

PIS/Pasep 2025: veja o calendário de pagamentos liberado para agosto

A alteração da vez diz respeito ao valor do salário mínimo, já que ele estava defasado por conta do aumento implementado no começo deste ano. O teor é o mesmo da Medida Provisória (MP) 1.294/2025, que havia perdido a validade na última segunda-feira (11). 

O valor do salário mínimo teve alta de R$ 106 no último ano, saindo de R$ 1.412 em 2024 para R$ 1.518 em 2025.

Este ano, a ampliação da faixa de isenção custará R$ 3,3 bilhões aos cofres públicos, enquanto nos próximos dois anos a quantia deve ser de R$ 5,34 bilhões e R$ 5,73 bilhões.

As declarações que estão sendo enviadas em 2025 para a Receita Federal não serão afetadas. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
foto do projeto Ecoinec Agroecologia Mulheres, do Inec), com oficinas gratuitas em agricultura urbana com foco no empreendedorismo feminino
Papo Carreira

Inec oferta oficinas gratuitas de agricultura urbana com foco em empreendedorismo feminino

O projeto irá beneficiar 120 mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social

Redação
Há 6 minutos
Pessoa mexendo com celular na frente de tela da Receita Federal
Negócios

Lula sanciona isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos; veja detalhes

O grupo já era isento, mas tabela de valores foi atualizada no projeto

Redação
Há 1 hora
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular
Papo Carreira

Governo autoriza concurso IBGE para 2025 e edital deve ser divulgado em breve; confira detalhes

No total, serão 9.580 vagas temporárias de nível médio

Raísa Azevedo
Há 1 hora
Hospital Unimed Cariri
Victor Ximenes

Hospital Unimed Cariri recebe pela 3ª vez consecutiva o Selo UTI Top Performer

Unidade é a única do interior do Ceará a conquistar o reconhecimento máximo da AMIB e da Epimed Solutions em três edições seguidas

Victor Ximenes
Há 2 horas
Egídio Serpa

Ceará, com duas fábricas, é o maior do Nordeste em latas de alumínio

Essa embalagem bateu recorde no ano passado, fabricando e vendendo 38,4 bilhões de unidades – 7,6% a mais do que em 2023

Egídio Serpa
12 de Agosto de 2025
Imagem de rua do bairro Guararapes, em Fortaleza
Negócios

O que faz do bairro Guararapes o 'mais rico' de Fortaleza?

A localidade tem cerca de 2.600 chefes de família

Mariana Lemos
12 de Agosto de 2025
Imagem mostra entrada de uma lotérica com destaque para os bilhetes de loteria e um cliente entrando na loja, ilustrando loterias sorteio nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025.
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa previstos para esta terça (12/8)

Os valores dos prêmios dos concursos variam, sendo R$ 40 milhões o mais alto deles

Carol Melo
12 de Agosto de 2025
Curso da Universidade de Fortaleza
Papo Carreira

Fundação Edson Queiroz abre inscrições em 485 cursos gratuitos para moradores de áreas vulneráveis

As inscrições devem ser feitas nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13)

Redação
12 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Confirmado: Expoece 2025 será no Parque de Exposições César Cals

Ela fechará o calendário de eventos do agro neste ano; em 3 anos, junto com a Pecnordeste, será transferida para o futuro Agro Parque, no Eusébio

Egídio Serpa
12 de Agosto de 2025
Airbus A320 da Azul Linhas Aéreas no Aeroporto Internacional de Fortaleza
Negócios

Azul encerra operações em 14 cidades brasileiras, incluindo quatro no Ceará; veja lista

Empresa vai focar nos aeroportos de Viracopos, Confins e Recife

Redação e Agência Brasil
12 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Tarifaço: exportadores cearenses correm por novos mercados

No Ceará, está ameaçado o emprego de 70 mil pessoas na área da pesca, 50 mil na do caju e 170 mil na cera de carnaúba

Egídio Serpa
12 de Agosto de 2025
Foto que contém pessoa manipulando um calçado
Negócios

Ceará tem pior queda na receita de exportações de calçados entre os principais polos do País

Em julho, as exportações cearenses totalizaram R$ 13,4 milhões

Luciano Rodrigues
12 de Agosto de 2025
Vista aérea do Porto do Pecém para matéria informativa sobre o crescimento da área
Victor Ximenes

Pecém bate recorde de movimentação e mira ano histórico mesmo com tarifaço

Nos 7 primeiros meses do ano, a movimentação geral do Porto do Pecém atingiu 11,3 milhões de toneladas

Victor Ximenes
12 de Agosto de 2025
Um casa se olha, enquanto segura um cofrinho em formato de porco.
Ana Alves

Infidelidade financeira: como identificá-la no casamento e o que fazer para resolvê-la

Ana Alves
12 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Fortaleza tem frota de 43 helicópteros, 31 de empresários

Dessa frota, 12 são do Ciopaer, vinculado à Polícia Militar do Governo do Estado, que são usados em operações policiais e de socorro de pessoas em situação de risco

Egídio Serpa
12 de Agosto de 2025
Papeleta da Quina
Negócios

Quina 6797 acumula e prêmio chega a R$ 1,3 milhão; veja como apostar

Cinco apostas do Ceará tiveram quatro acertos e foram premiadas

Redação
11 de Agosto de 2025
Cartelas do Lotomania
Negócios

Lotomania 2808 acumula, e prêmio do próximo pode ultrapassar R$ 2 milhões; saiba como apostar

Três apostas tiveram 19 acertos e levaram R$ 66.130,88, cada

Redação
11 de Agosto de 2025
Cartela de Lotofácil sendo preenchida
Negócios

Lotofácil 3466 acumula, e valor do prêmio chega a R$ 5 milhões; veja data do próximo sorteio

No Ceará, oito apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas

Redação
11 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6797, desta segunda-feira (11/08); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
11 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2808 – Sorteio de segunda-feira, 11/08; Prêmio de R$ 1,4 milhão

Apostas para a Lotomania 2808 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
11 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3466, desta segunda-feira (11/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
11 de Agosto de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 731 - Sorteio de segunda-feira, 11/08; Prêmio de R$ 5,2 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 731 em 11/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
11 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2845 de hoje, segunda-feira, 11/08; prêmio é de R$ 3,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2845 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,0 milhões.

A. Seraphim
11 de Agosto de 2025
Dinheiro
Negócios

PIS/Pasep 2025: veja o calendário de pagamentos liberado para agosto

Último lote será pago nesta sexta-feira (15)

Redação
11 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (11/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
11 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (11/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
11 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Reforma Tributária vai além da área fiscal. Saiba por que

Em texto para esta coluna, Cláudio Costa, head da Selbetti Business Consulting, chama atenção para um detalhe: a Tecnologia da Informação terá papel central na reforma.

Egídio Serpa
11 de Agosto de 2025
Fachada do burguer king
Negócios

Burger King vai abrir mais duas unidades de rua com drive-thru em Fortaleza; saiba onde

Rede de fast food deve inaugurar lojas até o fim deste ano

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas
11 de Agosto de 2025
Fachada do MPSP
Papo Carreira

MPSP publica edital para cargo de Analista de Promotoria com salário inicial de R$ 13,5 mil

Podem se candidatar pessoas com diploma de nível superior em qualquer área de formação

Renato Bezerra
11 de Agosto de 2025
Dois homens com um contrato e uma maquete de edifício em uma mesa
Victor Ximenes

Leilão da Caixa oferta 20 imóveis no Ceará com desconto de até R$ 246 mil

Para participar do edital, é preciso se cadastrar em site e buscar o edital referente ao mês de agosto

Victor Ximenes
11 de Agosto de 2025