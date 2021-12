Luiz Gastão Bittencourt é suspenso da CNC por 180 dias

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Sistema Fecomércio Ceará), Luiz Gastão Bittencourt, foi suspenso da vice-presidência administrativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) por 180 dias.

A suspensão de Luiz Gastão não afeta, no entanto, a sua atuação à frente do Sistema Fecomércio Ceará. Gastão reassumiu a presidência da entidade local em maio deste ano.

Em nota ao Diário do Nordeste, a CNC disse que a decisão ocorreu por meio da votação dos conselheiros com placar de 23 a 2. "A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) confirma que, na reunião do Conselho de Representantes da entidade realizada hoje, 9 de dezembro, no Rio de Janeiro, foi decidido, por meio da votação dos conselheiros, pelo placar de 23 x 2, com 3 ausências, o afastamento por 180 dias do vice-presidente Administrativo da entidade, Luiz Gastão Bittencourt, de suas atividades na CNC".

O afastamento foi aprovado após parecer do relator da comissão de investigação, que apurou denúncia de conduta anti-sindical contra Luiz Gastão e interferência indevida no processo eleitoral para a Federação do Distrito Federal.

À reportagem, Luiz Gastão Bittencourt informou que emitirá nesta sexta-feira (10) uma nota para esclarecer os pontos da suspensão. Ele frisou que o afastamento "não afeta e não afetará em nada a atuação na presidência da Fecomércio Ceará". "São situações distintas", reforça.

Gastão também pontua que está "muito tranquilo em relação à situação". Ele aguarda a notificação e partir disso deve decidir sobre recorrer ou não da decisão de suspensão.

Ele arremata que a sua disposição, no momento, é "focar no Ceará e fazer com que o Sistema Fecomércio continue avançando". Gastão segue na presidência da entidade local até 2022.