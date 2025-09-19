Diário do Nordeste
Loterias do dia: confira os sorteios desta sexta (19/9)

Jogadores que quiserem tentar a sorte e concorrer aos prêmios desta noite podem faturar até R$ 10,5 milhões

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 06:59)
Negócios
Imagem de bilhetes da loteria Dupla Sena da Caixa Econômica Federal ilustrando loterias do dia com sorteio
Legenda: Dupla Sena pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Rafael N Lins/Shutterstock
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Cinco loterias federais da Caixa são sorteadas na noite desta sexta-feira (18), a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Apostadores que quiserem concorrer a sorte podem levar prêmios de até R$ 10,5 milhões (Dupla Sena).

Abaixo, o Diário do Nordeste detalha quais são os jogos com sorteio neste dia.

Loterias com sorteio hoje  

Dupla Sena: prêmio de R$ 10,5 milhões

A loteria está acumulada e pode pagar o valor mais alto da rodada: R$ 10,5 milhões. Fatura o montante quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio desta noite. 

Como jogar na Dupla Sena? A aposta mínima, com seis números, custa R$ 3.

Lotomania: prêmio de R$ 5 milhões

Acumulado, o jogo sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta sexta-feira. Leva a bolada quem acertar as 20 dezenas sorteadas.

Como jogar na Lotomania? A aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Quina: prêmio de R$ 2 milhões

O concurso é outro que não tem ganhadores há algumas rodadas, fazendo o valor do prêmio chegar aos R$ 2 milhões. O sortudo que indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas fatura o montante.

Como jogar na Quina? O preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. 

Lotofácil: prêmio de R$ 1,8 milhão

Após três apostas acertarem o concurso da véspera, a loteria pode pagar até R$ 1,8 milhão nesta noite para os sortudos que indicarem corretamente os 15 números sorteados. 

Como jogar na Lotofácil? A aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números.  

Super Sete: prêmio de R$ 1,2 milhão 

A Super Sete também está acumulada e, nesta noite, pode pagar o prêmio de R$ 1,2 milhão para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. 

Como jogar na Super Sete? A aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Veja também

teaser image
País

Secretário aponta PCC como responsável pela morte de ex-delegado em SP

teaser image
Negócios

A cada 10 cidades do Ceará, mais de 3 não têm recursos próprios para se manter

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

