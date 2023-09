Leilão da Receita tem videogames e brinquedos com lances a partir de R$ 400; veja produtos

A Receita Federal (RF) organiza no fim deste mês um leilão público com mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O evento ocorre no dia 28, e os lances devem ser feitos somente para lotes fechados. Os mais baratos são os lotes 7 e 10, a partir de R$ 400.

Entre os itens participantes estão brinquedos, videogames, instrumentos, fones de ouvido, e outros aparelhos de tecnologia, utensílios de cozinha e roupas de adultos e infantis.

No lote 7, o de R$ 400, estão bonecas Disney e Lol, pelúcias, jogos de videogame Xbox e Playstation 4, caixa de ferramentas e Kinect para o videogame Xbox 360. O lote 10, do mesmo valor, tem brinquedos como bonecas e um helicóptero.

Já os lotes (2, 3 e 4) mais caros são de valor mínimo de R$ 10 mil. Eles contam com videogames, placas de eletrônicos, telas, equipamentos como baterias e unidades óticas, DVDs e até secador de cabelo.

>>> Confira todos os lotes e os detalhes de cada produto

Lances

Os lances começam a ser feitos a partir das 8h do próximo dia 18 e seguem até 18h do dia 27 no Sistema de Leilão Eletrônico, por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Podem participar pessoas físicas com mais 18 anos ou emancipadas, que tenham um CPF e selo de confiabilidade Prata ou ouro no sistema identidade digital do Governo Federal. Elas só podem dar lances para os lotes 7 e 10.

Para pessoas jurídicas, que podem dar lances em todos os lotes, é necessário ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e ter selo confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital.

É importante lembrar que o valor dos lances deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita. As mercadorias poderão ser examinadas no Galeão entre 18 e 22 de setembro.

Como participar do leilão?

Após a realização dos lances entre 18 e 27 de setembro, a sessão para as arrematações acontece no dia 28 de setembro, a partir das 10h30. Os inscritos com lances devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal.