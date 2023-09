Ceará negocia seis imóveis no valor de R$ 400 milhões; veja lista inicial

O Estado do Ceará apresentou às construtoras, incorporadoras e fundos de investimentos alguns imóveis públicos que estão disponíveis para negociação (venda, aluguel ou outras possibilidades).

Entre os destaques estão o Parque de Exposições Governador César Cals e o Autódromo Internacional Virgílio Távora.

Veja os seis principais do Estado imóveis para negociação:

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)

Área referencial: 3,7 mil m²

Sede da Cavalaria

Área referencial: 173 mil m²

Autódromo Internacional Virgílio Távora

Área referencial: 283 mil m²

Centro Administrativo Bárbara de Alencar

Área referencial: 54 mil m²

Parque de Exposições Governador César Cals

Área referencial: 137 mil m²

Procuradoria Geral de Justiça

Área referencial: 8 mil m²

Além da venda e do aluguel, as possibilidades de negócios incluem permuta, construção específica para um fim (built to suit), a venda com arrendamento de longo prazo (sale and leaseback) e parcerias com o setor privado.

De acordo com o presidente da CearaPar - gestora dos ativos do Estado -, Carlos Eduardo Marino, a expectativa fazer R$ 400 milhões em negócios relativos aos imóveis do Estado até meados de 2024.

Geração de receita

Para ele, a movimentação dos imóveis de posse do poder público no sentido da iniciativa privada não apenas gera receita para o Estado de forma direta, mas gera emprego, renda e receita também na forma de impostos.

"Lembrando que os imóveis públicos são imunes de IPTU, e é um ponto importante para os municípios também, e quando você transfere imóvel ocioso do setor público para o privado, você também gera de imediato um benefício para o município", explicou Marino.