Latam Retail Show 2025 reúne líderes do varejo em São Paulo

O “Latam Retail Show sponsored by IBM” acontece de 16 a 18 de setembro, em São Paulo, e se consolida como o principal evento dos setores de varejo, consumo e serviços ao cliente da América Latina. A edição deste ano contará com mais de 250 palestrantes, mais de 100 horas de conteúdo distribuídas em quatro trilhas temáticas, além de 15 pesquisas inéditas, totalizando mais de R$3 milhões em estudos. A expectativa é reunir mais de 4 mil congressistas.

Em sua décima edição, o evento traz como tema Retail Metafusion, conceito que reflete a transformação contínua no comportamento do consumidor e nos modelos de negócio do varejo. “O Latam Retail Show está comemorando a sua décima edição agora com o tema Retail Metafusion, que a gente tem falado sobre essa transformação no consumo e do varejo e de serviços no mundo e também no Brasil, e dessa fusão de conceitos, de ecossistemas de negócios, sempre, obviamente, considerando impulsionado e motivado pela transformação do próprio consumidor”, afirma Eduardo Yamashita, diretor de operações da Gouvêa Ecosystem.

Segundo Yamashita, os principais temas discutidos este ano estarão fortemente conectados às mudanças no perfil do consumidor e ao papel da tecnologia nesse cenário. “Impulsionados pela transformação constante e acelerada do consumidor, muito vai ser falado sobre essas metafusões de conceito. A gente vai falar muito sobre inteligência artificial, decisões direcionadas e impulsionadas por dados, vamos falar sobre toda a transformação digital, a contínua transformação digital. Também abordaremos sobre conceitos de varejo, serviços de uma maneira geral, como os consumidores e as empresas têm caminhado na direção de oferecer cada vez mais serviços e soluções completas para os seus consumidores. Vamos falar muito dessa visão global, dessa transformação de empresas internacionais continuando a investir no Brasil e como os conceitos, de uma maneira geral, hoje estão cada vez mais globalizados”, afirma.

Entre os destaques da programação, estão executivos de grandes marcas que abordarão estratégias, inovações e tendências do setor. Já estão confirmadas as participações de Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, e Fred Trajano, CEO da empresa. Também sobem ao palco André Farber, CEO da Riachuelo; Belmiro Gomes, CEO do Assaí; Ana Szasz, diretora de Sales Excellence da Havaianas; Cadu Ventura, diretor de Sales Excellence do Grupo Globo; Cíntia Maria Moreira, CEO da Dengo; Dorival Oliveira, vice-presidente de Franquias da divisão Brasil da Arcos Dorados (McDonald's); Fábio Adegas Faccio, CEO da Renner; e Ian Coutinho, gerente comercial e líder do programa "Somos Todos Vendedores" da Reserva.

O evento também contará com a presença de Marcela Vairo, vice-presidente de Data & AI para as Américas da IBM; Pablo Toledo, diretor de PR e Branding da BYD; Paula Andrade, vice-presidente de Omnicanalidade da Natura; e Cynthia Ortiz, presidente internacional do Retail Design Institute.

“A proposta do Retail Metafusion é exatamente conectar essas lideranças e organizações que estão na vanguarda da inovação, promovendo um ambiente de troca real sobre como construir o varejo do futuro a partir de uma visão integrada e centrada no consumidor”, complementa Yamashita.

Os ingressos já estão à venda com 20% de desconto na plataforma Sympla. A edição de 2025 promete ser uma oportunidade única de networking e atualização sobre os caminhos do varejo na América Latina.

Serviço

Onde comprar: https://www.latamretailshow.com.br/

Data: 16 a 18 de setembro

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo/SP

Instagram: @latam.retailshow