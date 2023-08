Juazeiro e Sobral irão ganhar concessionária de carros elétricos

Após completar um ano de operação no segmento de veículos elétricos em Fortaleza, o grupo Carmais já está pondo em prática o plano de expansão do setor no Ceará e em estados vizinhos.

A empresa, parceira da BYD no ramo de elétricos, está implementando loja em Juazeiro do Norte, que deve ficar pronta até o fim do ano, e já planeja uma em Sobral ainda no primeiro semestre de 2024.

Os investimentos foram anunciados pelo diretor comercial do Grupo Carmais, Leonardo Dallolio, na última quinta-feira (02) durante evento voltado para a mídia na concessionária.

Além de Juazeiro, a Carmais também está chegando em Natal e Teresina até o fim de 2023, enquanto que a operação de Sobral deve inaugurar juntamente com a Mossoró e Parnaíba.

Leonardo Dallolio Diretor comercial do Grupo Carmais Sobral, Mossoró e Parnaíba a gente imaginava chegar só em 2025. Mas, como BYD é dinâmica, nós temos que seguir o dinamismo dela e nos antecipar. A gente imagina que vamos estar nas maiores cidades, capitais e Interior dos três estados (CE, RN e PI), e o público dessas cidades também gostam de carros com tecnologia, performance, design. Apesar dos mercados serem menores, a gente entende que está na hora de avançar e chegar nesses mercados"

A concessionária de Juazeiro do Norte deverá ficar dentro de shopping center e está em fase de aprovação de licenças para a instalação. Segundo Dallolio, não há um orçamento fechado de investimento para unidade, mas "a BYD está primando nas lojas dela por qualidade, materiais, design, estoque".

Legenda: Bateria dos carros BYD vão de 30% a 80% de recarga em 30 minutos. Foto: Kid Júnior

Destaque no Brasil

A antecipação dos planos de expansão ocorreu diante do sucesso que a loja da Capital cearense vem fazendo. A unidade tem vendido cerca de 25 a 30 veículos elétricos da marca BYD por mês, totalizando quase 300 carros comercializados neste primeiro ano de atuação.

"Mês a mês, a gente vem aumentando a nossa venda. A cada lançamento (da BYD), a gente praticamente dobrava o nosso volume (de vendas). E a gente teve um lançamento recente, há 20 dias, do Dolphin, que de um dia para o outro a gente triplicou nosso volume. Isso acaba nos encorajando, nos levando para cidades, para mercados que a gente imaginava chegar um pouco depois", detalha Dallolio.

O executivo revela que, além dos 300 veículos já em circulação, outras 200 unidades do lançamento Dolphin deverão ser entregues entre agosto e setembro. "O negócio vai crescendo em uma velocidade muito grande".

Um exemplo do desempenho avassalador da BYD em Fortaleza é que, há três meses, a Capital cearense é a que mais vende unidades do modelo TAN, um SUV de sete lugares e que custa a partir de R$ 529.890.

