Gigante chinesa de veículos elétricos avalia instalar centro de distribuição no Ceará

A fabricante chinesa de veículos elétricos e módulos fotovoltaicos BYD Energy estuda a abertura de um centro de distribuição (CD) no Ceará. Com investimento estimado entre R$ 10 e R$ 12 milhões em produtos, a unidade de armazenamento deve começar a operar já no segundo semestre deste ano.

Ao todo, a gigante global abrirá três centros de distribuição no Brasil, sendo um no Rio Grande do Sul e outro em Goiás. O terceiro será no Nordeste, mas o estado ainda será definido, segundo o diretor de vendas da BYD Energy, Marcelo Taborda.

“O projeto está bem avançado. Estamos analisando os locais e outros estados [nordestinos], como Pernambuco, mas o Ceará é um forte candidato”, observou. Taborda participou, nessa quarta-feira (19), do Intersolar Summit, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

A região cearense estudada e o número de empregos a serem gerados, contudo, ainda não foram divulgados. O CD do Nordeste armazenará os kits completos de produtos para a produção de energia renovável, incluindo painéis solares, baterias de lítio, sistema de armazenamento e inversores.

Marcelo Taborda Diretor de vendas da BYD Energy O Ceará já tem uma questão logística e sai um pouco na frente também, junto com o Pernambuco, obviamente. Nós estamos olhando isso e o fato de a gente poder importar diretamente para cá, mas também desenvolver tecnologia local"

Fábrica ligada à mobilidade elétrica pode ser próximo passo

Outro ponto diferencial do Estado, acrescentou, é a capacidade interna de distribuição e transportes para viabilizar uma entrega em até dois dias. Com a implantação do centro de distribuição, a empresa vai estudar a instalação de uma indústria.

“Enxergamos o CD como um primeiro passo. Em um curto a médio prazo, pensamos na fabricação local”, completou. Taborda afirmou, ainda, que a companhia tem mantido diálogo com os governos estadual e municipal para projetos futuros ligados à mobilidade elétrica no Ceará.

No Brasil desde 2015, a BDY Energy é uma das maiores produtoras de veículos elétricos do mundo. Atualmente, a empresa assina o projeto de monotrilho em Salvador, além de negociar uma fábrica de automóveis elétricos em Camaçari, também na Bahia.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil