GT Solar participa de Intersolar Summit Brasil Nordeste 2023

A GT Solar, referência no mercado de distribuição de equipamentos de energia solar fotovoltaica, estará presente no Intersolar Summit Brasil Nordeste, um dos principais eventos de energia solar, que acontece nos dias 18 e 19 de abril, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.



Em um local voltado para a fomentação de conteúdo sobre o mercado e projeções do setor, a GT Solar estará presente pela primeira vez na feira, com um time qualificado composto por gestores das áreas de produto, marketing, pricing e comercial, preparado para receber os clientes no stand personalizado da marca.

Legenda: Daniel Zanghelini, Gerente de Produto, Jardel Lima, Gerente de Pricing e Sabrina Rampin, Gerente de Marketing Foto: Insigne Pro

Para o COO da GT Solar, Olívio Mont'alverne, a participação na feira é uma grande oportunidade de troca de experiências e conhecimento.

“A feira trará debates importantes para o setor com temáticas sobre geração distribuída, FV em Larga Escala, financiamento e hidrogênio verde”, destaca. “Além de debater e adquirir experiências sobre assuntos do setor, a nossa expectativa é aproveitar o momento para relacionamento e parcerias com o integrador, que são os nossos principais clientes, ou seja, empresas que compram nossos kits fotovoltaicos para desenvolvimento de projetos aos consumidores finais”, afirma Olívio Mont'alverne.



A energia solar fotovoltaica está em grande crescimento no Brasil. Segundo dados do Plano Decenal de Expansão de Energia, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a previsão é que a energia solar fotovoltaica chegará a 20,4 GW em capacidade instalada acumulada até 2029. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) chega a projetar 30 GW até 2030.

