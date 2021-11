Carros chineses ganham espaço no Ceará e já estão entre os 10 mais vendidos

Se no passado a chegada de carros chineses ao mercado brasileiro despertava desconfiança dos consumidores, hoje o cenário é outro.

Gradualmente, veículos de montadoras chinesas começam a abocanhar fatias de um setor dominado por gigantes como GM, Fiat, VW e marcas asiáticas consolidadas, do Japão (Toyota, Nissan) e da Coreia do Sul (Hyundai).

No mercado cearense, a sino-brasileira Caoa Chery já assumiu um lugar entre as 10 principais em vendas em 2021, à frente de players mais tradicionais, como Peugeot, Ford e Citroen, segundo o ranking da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Ranking das montadoras no Ceará

Fiat: 21,94% das vendas GM: 15,74% Hyundai: 11,91% VW: 11,10% Toyota: 10,36% Jeep: 8,39% Renault: 6,74% Honda: 3,20% Nissan: 3,06% Caoa Chery: 1,42%

No Brasil, no acumulado de janeiro a outubro de 2021, foram mais de 32 mil emplacamentos da marca, que detém 2,5% de share.

De acordo com o presidente em exercício da Fenabrave-CE, Lewton Monteiro, o interesse dos cearenses pelos veículos chineses vem crescendo com robustez.

"Estamos experimentando um aumento significativo com a marca Caoa Chery, atualmente a única chinesa presente em nosso mercado, com grande diferencial tecnológico e todos os produtos produzidos no Brasil nas fábricas da marca em Jacareí e Anápolis", diz à Coluna.

O preconceito com os veículos chineses ficou no passado, garante Lewton. "Hoje em dia, não vejo mais preconceito com o país-sede da marca dos veículos. Penso que o que define a confiança do consumidor é a marca em si, a qualidade de seus produtos, o design, o conteúdo, a segurança e, logicamente, a qualidade na prestação de serviços através de uma rede de concessionários bem estruturada", argumenta.

Ele reforça que o ingresso de novas marcas chinesas no Brasil, com investimentos robustos e o crescimento do segmento de carros elétricos, o volume de vendas de montadoras chinesas "tende a crescer, e muito".

Vem mais carro chinês por aí

A proliferação chinesa ao setor automotivo brasileiro deve se intensificar nos próximos anos com a chegada da Great Wall, fabricante que chega ao País após comprar a fábrica da Mercedes-Benz, que debandou destas terras.

O foco da Great Wall será a produção de SUVs, um segmento que cresce a ritmo acelerado e caiu no gosto dos consumidores nos últimos anos. A categoria, aliás, vem se tornando mais competitiva com lançamentos de diversas montadoras.

Os carros chineses que devem chegar em 2022

Caoa Chery Tiggo 5X Pro

Legenda: Caoa Chery Tiggo 5X Pro Foto: Divulgação

BYD Han

Legenda: BYD Han Foto: Divulgação

Caoa Chery Tiggo 7 Pro

Legenda: Caoa Chery Tiggo 7 Pro Foto: Divulgação

BYD Song Plus

Legenda: BYD Song Plus Foto: Divulgação

Great Wall Poer

Legenda: Great Wall Poer Foto: Divulgação

BYD Tang

Legenda: BYD Tang Foto: Divulgação

Great Wall Haval H6

Legenda: Great Wall Haval H6 Foto: Great Wall Haval H6

Caoa Chery Tiggo 8 Pro

Legenda: Caoa Chery Tiggo 8 Pro Foto: Divulgação

Caoa Exeed LX

Legenda: Caoa Exeed LX Foto: Divulgação

Great Wall Haval Jolion

Legenda: Great Wall Haval Jolion Foto: Divulgação