Ivan Bezerra Filho e Luiz Girão são homenageados com Medalha do Mérito Industrial

Em mais um dia de entrega da Medalha do Mérito Industrial, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) homenageou os industriais Ivan Bezerra Filho e Luiz Prata Girão em cerimônia realizada nesta quinta-feira (2) para convidados.

Recebem ainda a Medalha os empresários Igor Queiroz Barroso e Pio Rodrigues Neto no próximo dia 9. Na semana passada, a comenda foi entregue a Aluísio Ramalho e Cláudio Sidrim.

A Medalha do Mérito Industrial é entregue pela Fiec, desde 1974, a empresários e outras personalidades com atuação de destaque no impulso das atividades fabris e no desenvolvimento econômico do Ceará.

Neste ano, a cerimônia ainda contempla as comemorações de 70 da Fiec. "A indústria faz girar nossa economia, gera empregos e eleva o nosso Ceará. Portanto, nada mais justo do que homenagear industriais que contribuem para o desenvolvimento de nosso estado”, afirma o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.

Conheça os homenageados

A frente de renomada empresa no ramo têxtil, Ivan Bezerra de Menezes Filho atua também em áreas diversas como shopping, hotelaria, condomínio de galpões, construção civil e principalmente cera de carnaúba. Além de ser ex-presidente do Sinditêxtil, e vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT).

Aos 18 anos, abriu a primeira empresa em parceria com um amigo, tendo veia empreendedora despertada pelo pai, Ivan Bezerra.

Já Luiz Prata Girão atua desde a década de 1970 nas atividades laticinistas, dando continuidade ao trabalho do pai, Luiz Girão. Desde então, tem investido no potencial exportador de leite e derivador do Ceará, bem como de frutas regionais.

Foi vice-presidente do Centro Industrial do Ceará, membro do Conselho Fiscal da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (1989/1992), presidente da Associação dos Criadores de Bovinos, presidente da Associação Cearense de Suinocultores e secretário do Sindicato da Indústria de Laticínios e da Associação Norte e Nordeste de Laticínios.

