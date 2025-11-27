Honda Nossamoto lança cupons na ‘Green das Black’ com descontos até domingo (30)
Às vésperas da Black Friday, iniciativa irá levar grandes descontos para os clientes
Com o mote “Saia do escuro e vem pro Green com as melhores ofertas do ano”, a campanha de Black Friday da Honda Nossamoto fará uma ação especial para a data. Cupons limitados de descontos já estão disponíveis no link que está na bio do Instagram @nossamotohonda. A concessionária fará uma live na madrugada desta quinta-feira (27) para sexta (28), a partir de 00h, divulgando as maiores ofertas do ano que poderão ser usadas por quem garantiu seu cupom.
Em uma das condições, o cliente poderá escolher desconto de 50% em parcelas do Consórcio Nacional Honda.
“Esse ano apostamos em algo diferente, mostrando aos nossos clientes que é possível sair do escuro e dar ‘green’ para adquirir sua moto Honda 0Km, seja com as taxas e condições mais tentadoras do ano para o financiamento, ou com as parcelas super acessíveis do consórcio nacional Honda, que entrega mais de 1.900 motos por dia no Brasil. Na Live, iremos apresentar ofertas tentadoras para nosso cliente finalizar 2025 de moto Honda 0Km”, comenta Tiago Bastos, Diretor Operacional da Honda Nossamoto.
As ofertas disponibilizadas serão de modelos da linha CG, NXR 160 Bros, XR 300L Tornado, entre outras. Clientes que resgatarem os cupons poderão usar os canais de atendimento digital da Honda Nossamoto ou procurar uma das lojas da marca, que estarão com horário estendido no final de semana: sexta (28) das 08h às 20h, sábado (29) de 08h às 18h e domingo (30) de 10h às 16h.
Serviço
Instagram: @nossamotohonda
Site: nossamoto.com.br
Endereços:
Loja Matriz
Av. Imperador, 1676 - Farias Brito - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6666
Loja Conjunto Ceará
Av. H, 1287 - Conjunto Ceará - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Siqueira
Endereço: Av. Osório de Paiva, 2970 - Siqueira - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6600
Loja Clarindo de Queiroz
Endereço: Rua Clarindo de Queiroz, 800 A - Centro - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Caucaia
Endereço: Rua Coronel Correia, 2109 - Centro - Caucaia-CE
Telefone: (85) 3308-8000
Loja Pecém
Endereço: Av Antônio Brasileiro , 862 - Pecém - São Gonçalo do Amarante-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Baturité
Endereço: Praça Fortaleza, 1611 - Putiú - Baturité-CE
Telefone: (85) 98119-1300