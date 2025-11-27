Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Honda Nossamoto lança cupons na ‘Green das Black’ com descontos até domingo (30)

Às vésperas da Black Friday, iniciativa irá levar grandes descontos para os clientes

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Legenda: As ofertas disponibilizadas serão de modelos da linha CG, NXR 160 Bros, XR 300L Tornado, entre outras
Foto: divulgação

Com o mote “Saia do escuro e vem pro Green com as melhores ofertas do ano”, a campanha de Black Friday da Honda Nossamoto fará uma ação especial para a data. Cupons limitados de descontos já estão disponíveis no link que está na bio do Instagram @nossamotohonda. A concessionária fará uma live na madrugada desta quinta-feira (27) para sexta (28), a partir de 00h, divulgando as maiores ofertas do ano que poderão ser usadas por quem garantiu seu cupom.

Em uma das condições, o cliente poderá escolher desconto de 50% em parcelas do Consórcio Nacional Honda.

“Esse ano apostamos em algo diferente, mostrando aos nossos clientes que é possível sair do escuro e dar ‘green’ para adquirir sua moto Honda 0Km, seja com as taxas e condições mais tentadoras do ano para o financiamento, ou com as parcelas super acessíveis do consórcio nacional Honda, que entrega mais de 1.900 motos por dia no Brasil. Na Live, iremos apresentar ofertas tentadoras para nosso cliente finalizar 2025 de moto Honda 0Km”, comenta Tiago Bastos, Diretor Operacional da Honda Nossamoto.

As ofertas disponibilizadas serão de modelos da linha CG, NXR 160 Bros, XR 300L Tornado, entre outras. Clientes que resgatarem os cupons poderão usar os canais de atendimento digital da Honda Nossamoto ou procurar uma das lojas da marca, que estarão com horário estendido no final de semana: sexta (28) das 08h às 20h, sábado (29) de 08h às 18h e domingo (30) de 10h às 16h.

Serviço
Instagram: @nossamotohonda
Site: nossamoto.com.br

Endereços:

Loja Matriz
Av. Imperador, 1676 - Farias Brito - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6666

Loja Conjunto Ceará
Av. H, 1287 - Conjunto Ceará - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300

Loja Siqueira
Endereço: Av. Osório de Paiva, 2970 - Siqueira - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6600

Loja Clarindo de Queiroz
Endereço: Rua Clarindo de Queiroz, 800 A - Centro - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300

Loja Caucaia
Endereço: Rua Coronel Correia, 2109 - Centro - Caucaia-CE
Telefone: (85) 3308-8000

Loja Pecém
Endereço: Av Antônio Brasileiro , 862 - Pecém - São Gonçalo do Amarante-CE
Telefone: (85) 98119-1300

Loja Baturité
Endereço: Praça Fortaleza, 1611 - Putiú - Baturité-CE
Telefone: (85) 98119-1300

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Negócios

Honda Nossamoto lança cupons na ‘Green das Black’ com descontos até domingo (30)

Às vésperas da Black Friday, iniciativa irá levar grandes descontos para os clientes

Agência de Conteúdo DN
Há 48 minutos
imagem mostra homem manobrando um pequeno caminhão de cargas em frente ao terminal de logística de carga do aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Compras internacionais devem chegar uma semana mais rápido no Ceará

Igor Pires
Há 48 minutos
Placa com o nome do empreendimento: Porto Seco do Sertão Central.
Negócios

Indústria chinesa negocia investimento de R$ 5 milhões no Porto Seco de Quixeramobim

As informações foram dadas pelo CEO da Value Global Group, Ricardo Azevedo.

Paloma Vargas
Há 48 minutos
Egídio Serpa

Veto de Lula pode fechar empresas geradoras de energias renováveis

Advertência é da Absolar, que também indica que poderá haver perda de empregos e fuga de capitais. Governo diz que o dispositivo contraria o interesse público.

Egídio Serpa
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra a ferrovia Transnordestina transportanto equipamentos e materias para sua própria construção.
Negócios

Após impasse no Ibama, Transnordestina envia novos documentos e diz estar pronta para operar

Empresa aguarda licença ambiental para realizar viagem inaugural entre o Piauí e o Porto do Pecém.

Lucas Monteiro
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3547, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3547, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2891 de hoje, quarta-feira, 26/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2891 de hoje, quarta-feira, 26/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2891 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,1 milhão.

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6021, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6021, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6887, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 7,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6887, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 7,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2854 – Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 2,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2854 – Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 2,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2854 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 777 - Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 5,5 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 777 - Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 777 em 26/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
A imagem mostra funcionários dos Correios trabalhando na triagem de encomendas dentro de um centro operacional.
Negócios

Correios do Ceará coloca à venda 1.590 bens usados; veja como comprar

Itens incluem computadores, móveis e eletrodomésticos; propostas podem ser enviadas até 28 de novembro.

Redação
26 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (26/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra a Carteira de Identidade de Adgovada.
Papo Carreira

Confira o resultado final da 2ª fase da OAB

O resultado da segunda fase do 44º Exame de Ordem Unificado ficou disponível para consulta nesta quarta-feira (26).

Redação
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra mulher passeando no shopping.
Negócios

O que se sabe sobre a chegada Dolce & Gabbana, primeira loja de alto luxo do Ceará?

Será a segunda loja da marca no Nordeste.

Milenna Murta* e Luciano Rodrigues
26 de Novembro de 2025
Evento Sindienergia
Victor Ximenes

Mercado de energia por assinatura do CE se une e mira novos flancos de crescimento

Empresários se aliam para atacar gargalos e avançar, em meio a um ambiente regulatório instável

Victor Ximenes
26 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Junior Achievement Ceará celebra 20 anos e reúne personalidades

A reunião terá a presença do empresário Jorge Gerdau e ressaltará histórias, conquistas da instituição, que tem contribuído para transformar a realidade de milhares de jovens

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Imagem da Sede do INSS mostrando topo do prédio com vidros espelhados.
Negócios

STF derruba 'revisão da vida toda' do INSS

Julgamento foi encerrado na noite dessa terça-feira (25).

Redação
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra participantes da PND 2025 acessam um local de aplicação da prova através de um portão, com várias pessoas em primeiro plano e uma longa fila se formando ao fundo da rua.
Papo Carreira

PND 2025: Inep divulga local de prova da reaplicação

Saiba quem pode participar da etapa e como consultar dado.

Redação
26 de Novembro de 2025
Foto que contém vista aérea da Igreja Matriz de Quixeramobim.
Negócios

Por que Quixeramobim é a 2ª pior cidade em inovação e dinamismo econômico do Brasil?

Município foi escolhido para receber o primeiro porto seco da Transnordestina no Ceará.

Luciano Rodrigues
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Negócios

Com +Milionária pagando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (26) e como jogar.

Redação
26 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Maior exportador de bananas para a Europa torna-se Cidadão Cearense

O paulista Edson Brok, que produz e exporta banana nanica – a Cavendish – na Chapada do Apodi, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Ceará

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Deputado Capitão Alberto Neto
Victor Ximenes

Cearense lidera articulação que mexe com Ozempic e bilhões de reais

Patente do Ozempic pode expirar nos próximos meses, mas STJ pode mudar a regra do mercado farmacêutico

Victor Ximenes
26 de Novembro de 2025
Jovens reunidos em ambiente de trabalho.
Delania Santos

Por que a geração Z leva os pais à entrevista?

Delania Santos
26 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Para economista José Maria Porto, concorrência chinesa está só começando

Ele fez uma pesquisa que concluiu o seguinte: há setores nos quais “não há como concorrer com a China”.

Egídio Serpa
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3546, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3546, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6886, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 6,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6886, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 6,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2943 desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 18,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2943 desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 18,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Novembro de 2025