Grupo Mateus é multado em mais de R$ 1 bilhão pela Receita Federal; entenda o motivo

A Receita Federal do Brasil (RFB) autuou o Grupo Mateus no último sábado (7) com multa de cerca de R$ 1,06 bilhão. Na decisão, a entidade questiona o porquê de a empresa maranhense, por meio da subsidiária atacadista Armazém Mateus (Armazém), ter excluído da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) créditos presumidos de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Esses benefícios são relativos aos exercícios de 2014 a 2021. O assunto foi revelado pelo Grupo Mateus por meio da divulgação de Fato Relevante aos acionistas. Segundo a companhia, a Armazém de fato foi beneficiária dos incentivos fiscais.

"A Armazém é beneficiária de subvenções concedidas pelos Estados e ressalta que, apesar da divergência da RFB em relação aos cálculos que fundamentam as exclusões dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base nas subvenções, tais exclusões da Armazém foram feitas à luz da legislação aplicável", diz o grupo.

Veja também Negócios O que está por trás da força dos supermercados regionais do Ceará? Victor Ximenes Depois da montadora, Ceará pode receber outro grande investimento

Ainda por meio de nota assinada por Tulio José Pitol de Queiroz, vice-presidente Financeiro e Diretor de Relações com investidores do Grupo Mateus, a companhia ainda vai avaliar o auto de infração, e já promete entrar com impugnação da multa "no prazo regulamentar".

Outro ponto destacado pela empresa foi de que a decisão da RFB reúne "importantes e bons argumentos em favor da defesa da Armazém". A classificação de contingência é "de perda 'possível', não havendo necessidade de provisionamento" por parte dos acionistas.

Mercado monitora situação

A multa aplicada pela Receita Federal ao Grupo Mateus impactou diretamente nas ações da companhia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Os papéis da empresa estavam despencando quase 5% na manhã desta segunda-feira (9), sendo vendidos a R$ 7,33.

Na nota divulgada, o grupo maranhense reforça que "o Auto de Infração está em fase administrativa, podendo, se for o caso, ser discutido também na esfera judicial", e promete divulgar atualizações sobre o caso. Para efeitos comparativos, a multa aplicada equivale a 6% do valor de mercado do Mateus, hoje avaliado em R$ 17 bilhões na B3.

As multas foram aplicadas à Armazém Mateus S.A. (Armazém), bandeira de atacado do grupo. Não confundir com a Armazzém, marca de minimercados (lojas de conveniência) da empresa.

O Armazém é a bandeira de atacado (e não atacarejo como o Mix Mateus) do grupo, que atua sobretudo em grandes centros de distribuição (CDs). Até o fim de 2023, eram 18 CDs em sete estados, incluindo o localizado no 4º Anel Viário em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Créditos presumidos são incentivos fiscais concedidos pelos estados, onde incide o ICMS, que reduzem a carga de impostos paga pelas empresas, de modo a compensar as companhias pelo valor pago anteriormente por um produto ou serviço que já tenha sido taxado.

A reportagem procurou a assessoria do Grupo Mateus para se manifestar sobre o assunto, que se limitou a dizer que o posicionamento da empresa é o que consta no Fato Relevante divulgado aos acionistas.