Governo do Ceará lança nova linha de crédito para microempresas; veja como contratar

Começou a ser operacionalizada esta semana uma nova linha de crédito voltada para microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil no âmbito do Programa de Microcrédito Produtivo - Ceará Credi. Por meio da linha, chamada de Ceará Credi - Microempresa, o contratante pode obter financiamento para capital de giro, investimento fixo e investimento misto.

Para aderir, os microempresários interessados podem se cadastrar na plataforma do programa. Após o cadastro, os solicitantes seguem para entrevista e visita do agente de crédito. Posteriormente a proposta será analisada e haverá a contratação e liberação do financiamento.

As liberações serão analisadas caso a caso, levando em consideração a finalidade do crédito, o plano de aplicação dos recursos e a capacidade de pagamento das microempresas. Os valores máximos de financiamento serão de R$ 15 mil para capital de giro e de R$ 21 mil para investimentos fixo ou misto. A nova linha terá juros de 1,5% ao mês, prazo de até dois anos e carência de até 4 meses.

“O nosso intuito é viabilizar crédito para aqueles que têm dificuldade de acessar o sistema financeiro tradicional e que precisam de capital para iniciar ou fortalecer seus negócios. Esse é o principal papel do Ceará Credi, que se tornou uma política de Estado voltada para inclusão produtiva e ampliação de oportunidades de trabalho e renda pelo fortalecimento dos micros e pequenos negócios locais”, explica o presidente da Adece, responsável pela operacionalização do Ceará Credi, Francisco Rabelo.

Quem pode ter acesso?

Para ter acesso, a microempresa deve estar inserida em uma das categorias estabelecidas no programa. São elas:

APL e Aglomeração Produtiva: aglomeração de empresas e empreendimentos em uma região que apresentem especialização produtiva, alguma governança e vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, a exemplo do governo, associações de produtores e organizações sociais.

Inovação e tecnologia: iniciativas que propiciem a introdução de produtos ou serviços, processos, métodos ou sistemas não existentes anteriormente ou com alguma característica nova e diferente da até então em vigor, seja na empresa ou no mercado, que tragam impactos positivos nos resultados das empresas.

Start-up: empresas nascentes de base tecnológica cuja estratégia empresarial e de negócios é sustentada pela inovação e cuja base técnica de produção está sujeita a mudanças frequentes, advindas da concorrência centrada em esforços continuados de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Negócio de impacto: aqueles que buscam causar impactos positivos nas questões sociais e ambientais da comunidade e, com isso, gerar valor compartilhado. Atuam na solução de mazelas sociais, criando produtos e serviços ou formas de operação inovadores, não tendo apenas o lucro como propósito.

