Expolog 2023 promove maratona de inovação nos dias 22 e 23 de novembro em Fortaleza

A Expolog acontece nos dias 22 e 23 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará. A feira internacional, com foco em logística e agronegócio, traz a realização de um hackathon. A programação traz workshops de design e negócios, que alinha talento, inovação e oportunidades para desenvolver soluções práticas para desafios atuais do mercado. As inscrições acontecem até o dia 14 de novembro.

A feira terá duração de 35 horas. Os desafios propostos serão apresentados pelas empresas parceiras da Expolog e se concentrarão em soluções para o agronegócio regional e melhorias nas operações logísticas.

Os participantes serão divididos em 10 equipes. Cinco equipes irão desenvolver soluções inovadoras para impulsionar o agronegócio nas Regiões Norte e Nordeste e cinco equipes irão focar na área de Logística nas mesmas regiões. Os competidores serão orientados por 20 mentores especializados.

"O Expolog Hack 2023 é um evento que não apenas destaca talentos emergentes, mas também promove a inovação, inclusão e o desenvolvimento de soluções práticas para desafios atuais do mercado. Através desta iniciativa, cria-se um ciclo virtuoso onde todos os envolvidos (participantes, empresas e a comunidade) se beneficiam. Este hackathon é um exemplo de como a tecnologia e a inovação podem ser alavancas para o desenvolvimento social e econômico", declara Marco Riveiros, CEO do Instituto AmiGU, organizador do Expolog Hack.

Hackathon

Podem participar do Hackathon estudantes universitários das áreas de negócios, marketing, vendas, design, front-end e desenvolvimento back-end.

Serão selecionados 50 jovens estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, com 50% dessas vagas reservadas para o público feminino. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 14 novembro pelo site.

Expolog

A Expolog é um evento realizado pela Prática Eventos, com promoção do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará (SETCARCE), Diário do Nordeste e Instituto Future de Juventude, Promoção, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Sustentável e co-realização da Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBP/CE).

Serviço