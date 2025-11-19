Expo Favela Innovation Ceará deve reunir mais de 30 mil pessoas em Fortaleza

A terceira edição cearense da Expo Favela Innovation, considerada a maior vitrine mundial do empreendedorismo das periferias, deve receber mais de 30 mil pessoas no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que sediará o evento pela primeira vez, na sexta-feira (21) e no sábado (22).

A iniciativa tem como propósito aproximar negócios nascidos nas favelas de investidores, gestores públicos, personalidades e profissionais de diferentes áreas, fortalecendo a integração entre iniciativas comunitárias e o mercado formal. O espaço será dedicado à geração de oportunidades, ao compartilhamento de conhecimento e ao estímulo à inovação.

O acesso é gratuito, mediante inscrição prévia disponível na bio do Instagram @expofavelaceara.

A abertura oficial do evento será realizada na sexta-feira, às 17h, no Anfiteatro - Palco Favela - com a presença de autoridades, representantes da Expo Favela e patrocinadores. No entanto, a programação começa mais cedo, às 14h, com atividades nos outros três palcos do evento.

Ao longo dos dois dias de programação, o público contará com a participação de nomes como a vice-governadora e secretária de Proteção Social do Estado do Ceará, Jade Romero, a empresária e influenciadora Bianca Andrade (Boca Rosa), o cantor e compositor Dudu Nobre, o ator e comediante Edmilson Filho, o cineasta Halder Gomes, o produtor cultural Pretim Daleste, o diretor de projetos Zé Pretim, o rapper e produtor Mano Brown, o rapper e compositor Djonga, as artistas Tasha e Tracie, entre outros convidados.

A Expo é um espaço de conexão e geração de oportunidades, reunindo empreendedores, startups e criadores das favelas que buscam ampliar sua visibilidade e fortalecer conexões estratégicas.

A iniciativa valoriza projetos e marcas de segmentos como games, arte, cultura, inovação, música, cinema, literatura, beleza, moda e gastronomia.

Idealizada pela Favela Holding e organizada em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), a Expo Favela vem transformando realidades em todo o país ao aproximar quem empreende nas comunidades de investidores, apoiadores e agentes capazes de impulsionar esses negócios. Em sua programação, estão previstos estandes, rodadas de negócios, painéis, oficinas, e apresentações artísticas.

Além de apresentarem seus produtos e serviços diretamente a investidores, os expositores selecionados participarão de uma mentoria preparatória antes da feira e, após o evento, seguirão em um programa de formação empreendedora.

Segundo Wilton dos Santos, mais conhecido como Piqqueno, presidente da Cufa Ceará, todos concorrem ao Top 10 estadual, cuja seleção assegura participação na edição nacional da Expo Favela Innovation, prevista para dezembro, em São Paulo. Essa etapa final reunirá os projetos de maior destaque apresentados nas edições estaduais ao longo do ano.

“Essa é uma oportunidade real de impulsionar negócios que nascem nas comunidades e de revelar talentos que muitas vezes não têm acesso aos grandes espaços de mercado. Nosso compromisso é criar caminhos para que essas iniciativas ganhem força e se sustentem”, destaca Piqqueno.

Serviço

Expo Favela Innovation Ceará 2025

Local: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura – Fortaleza

Datas: 21 e 22 de novembro

Ingressos gratuitos na bio do Instagram @expofavelaceara.

Programação

Data: 21/11 (sexta-feira)

Anfiteatro (Palco Favela)

17h: Abertura oficial

17h30 às 18h15: Do território ao mercado - Empreendedorismo e inovação na favela, com a empresária e influenciadora Bianca Andrade (Boca Rosa); a vice-governadora e secretária de Proteção Social do Estado do Ceará, Jade Romero; a apresentadora Niara Meirele e a diretora de administração do Banco do Nordeste, Ana Teresa.

18h30 às 19h15: Favela musical - Estratégias de financiamento e empreendedorismo, com o rapper Djonga, o diretor de projetos Zé Pretim e representantes da Enel e Petrobras

19h30: A definir

Teatro (Palco Potência)

14h às 14h45: O esporte como economia, saúde e inovação social, com Rogério Pinheiro, Adriano César, Karen Rocha, Bruno Balacó, Alberto Bial e Karol Reis

15h às 15h45: Cinema, TV e comunicação - Histórias que movem o nordeste e o Brasil, com Edmilson Filho, Halder Gomes, Haroldo Guimarães, Dada Coelho, Cleane Sampaio e Victor Alen

16h às 16h45: Samba, identidade e economia da cultura - Dudu Nobre, Belinho, Julinha, Gabi Nunes e Tiago Negrega

17h às 17h45: A favela na política - Poder, representação e futuro, com Léo Suricate, Wander Alencar, Mari Lacerda e Renato Freitas

18h às 18h45: Visibilidade autoral em pautas, as potências em moda que emergem das favelas, com Claudio Silveira, Nair Beatriz, Guilherme Carvalho, Roberta Taddeo e David Lee

Cinema (Palco Cinema)

14h às 14h45: A potência dos projetos sociais nas favelas, com Igão, Claudio Rocha, Raquel Sousa e Rildson Santos

15h às 15h45: Cultura periférica: Resistência, identidade e transformação social, com Geórgia Pinheiro, Mabel de Castro, Elen de Sá e Bia de Sousa

16h às 16h45: Grafite na favela - Arte, identidade e economia criativa, com Davi Favela, Tubarão, Vivi, Syba e Lunna

17h às 17h45: Batalha de rima - arte, resistência e transformação social, com Alva, Poeta, Tonhão, Start, Peixe e Lobo

18h às 18h45: Segurança alimentar - as alternativas da sociedade e o papel do poder público, com Lia Freitas, Neidinha, Diego Zeidan e Cíntia Studart

Palco Rogaciano Leite - Abaixo da passarela

14h30: Arrastão

15h às 15h45: Brega Funk

16h às 16h45: Hip Hop Workpout

17h às 17h45: Estudo de dança Aline Rodrigues

18h: Cassino 12, com Lia Freitas, Neidinha, Diego Deidan e Cíntia Studart

Data: 22/11 (sábado)

Anfiteatro (Palco Favela)

17h às 17h45: Trap nas favelas - Cultura, protagonismo e economia, com Tasha e Trace

18h: Lançamento do livro Mano a Mano, com Mano Brown e Preto Zezé

Teatro (Palco Potência)

14h às 14h45: O papel das lideranças de favela na formulação de políticas públicas, com Katiana Pena, André Barbosa, Ricardo Cavalcante, Neto Muniz, Pretin Daleste e Bruna Tavares

15h às 15h45: 52 anos de Hip Hop - Cultura, resistência e transformação social, com Dexter, Don L, Dani Pepper, Clara Mendes, Cabulosa e Rizzi

16h às 16h45: Diversidade, música e mercado - Quem decide o som do Brasil, com Kond, Amanda Rainha da Farra, Vanessa, Enme, João Salaba, Leandro Macabira, Santizin

17h às 17h45: Jornalismo em tempos de desinformação: Confiança, verificação e resistência, com Chagas Vieira, Nina Santos, Fábio Ambrósio e Ermerson Pereira

18h às 18h45: A definir

Cinema (Palco Cinema)

14h às 14h45: Influenciadores da favela - voz, potência e narrativas que transformam, com Capacete, Wind, Matue, Fly, Talmon e DJ Rennan

15h às 15h45: Racismo estrutural - como enfrentamos o que nos atravessa todos os dias, com Dhara Amorin, Magi do Carmo, Vino Pereira e Ana Ribeiro

16h às 16h45: Ancestralidades vivas - Diálogo entre saberes afro-brasileiros e indígenas, com Pamela Layla, Dandara Albuquerque, Keliane Queiroz, David Moreno, Micaelly Abreu, Ana Claudia Uchoa e Cristiane Sousa

17h às 17h45: Inclusão econômica e representatividade - fortalecendo a economia LGBTQIA+, com Narcisio Júnior, Stefany Mendes e Jefferson Cavalcante

18h às 18h45: Moedas populares como ferramentas de desenvolvimento local, com QuaQua e Joaquim Melo

Palco Rogaciano Leite - Abaixo da passarela

14h às 14h45: A definir

15h às 15h45: Oss Passinho

16h às 16h45: Lab 085

17h às 17h45: Paulo Rodrigues

18h: Debocha Reggueiro