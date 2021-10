Ex-ministro de Temer, Esteves Colnago assume a Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento

Após debandada de equipe técnica do Ministério da Economia, o ex-ministro do Planejamento Esteves Colnago assumirá o comando da Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento da pasta. A nomeação foi confirmada, nesta sexta-feira (22), pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em declaração conjunta ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Colnago substituirá Bruno Funchal, que pediu exoneração, nesta quinta-feira (21).

Assessor especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia, Colnago foi ministro do Planejamento entre abril e dezembro de 2018, no final do governo Michel Temer. De maio de 2016 a abril de 2018, foi secretário-executivo do Planejamento, durante a gestão do ex-ministro Dyogo Oliveira.

