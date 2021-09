Eventos sociais poderão ter até 300 pessoas em locais abertos e 150 em locais fechados no Ceará

O setor de eventos dará na próxima segunda-feira (6) mais um passo no processo de expansão das atividades econômicas diante do avanço da cobertura vacinal. De acordo com decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), estarão permitidas até 300 pessoas em eventos sociais realizados em locais abertos.

Para os eventos sociais em locais fechados, também houve aumento da capacidade máxima de pessoas para 150. Conforme o decreto anterior, estavam autorizadas até 200 pessoas em locais abertos e até 100 pessoas em locais fechados.

De acordo com o texto do decreto, as novas capacidades estão liberadas "observando o dimensionamento dos espaços".

Os eventos sociais começaram a ser liberados no fim de julho deste ano. O setor foi um dos mais duramente afetados pelo avanço da pandemia do coronavírus no Estado.

Outra novidade trazida pelo novo decreto é a liberação de eventos em restaurantes, hotéis e barracas de praia.

Regras

Continuam valendo as regras para ingresso nesses eventos como exigência de vacinação em duas doses ou comprovação de testagem negativa para covid-19 em até 48 horas antes do evento.

Eventos-teste

O decreto também fala da realização de eventos-teste previamente agendados e definidos junto às autoridades de saúde.

A realização dos eventos-teste foi anunciada pelo Governo do Estado em decreto publicado em julho deste ano e esses acontecimentos deverão seguir regras próprias estabelecidas com a Sesa.

VEJA AS MODALIDADES QUE PARTICIPARÃO DOS TESTES:

Eventos sociais: casamentos; bodas; noivados; chá de bebê, chá revelação, chá de panela; aniversários; happy hours; churrascos; e formaturas.

Eventos corporativos: feira; reunião; conferência.

Acadêmicos educacionais: congresso; simpósio; palestra; seminário; treinamento; curso; workshop; mesa redonda

Eventos culturais: festivais, shows, concertos musicais; apresentações de artes cênicas

(teatro, dança, circo); apresentações musicais; performances; sarau literário; lançamento de livros; exibição de filmes; exposições artísticas.

Comércio e academias

Conforme o governador Camilo Santana já havia anunciado na sexta-feira (3), o comércio de rua passa a funcionar em novo horário, das 8h às 22h.

Além disso, o horário das academias de ginástica também foi ampliado e esses estabelecimentos poderão, a partir de segunda, funcionar das 5h30 às 22h30.

Durante live nas redes sociais ao lado de Camilo Santana, o secretário da Saúde do Estado, Marcos Gadelha, analisou que houve queda de casos e óbitos, mas ponderou que a variante Delta da Covid-19 é um fator preocupante.

Até o momento, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) confirmou 96 casos de Covid-19 pela mutação indiana, em 24 municípios cearenses. Houve um óbito, de um homem de 45 anos.

