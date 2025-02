Eusébio vai sediar o primeiro Hub Imobiliário do Nordeste

O município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, sediará o primeiro Hub Imobiliário do Nordeste, reunindo grandes construtoras da região em um único espaço. Com inauguração prevista para o dia 20 de fevereiro, o empreendimento tem o objetivo de oferecer uma ampla diversidade de imóveis, incluindo terrenos, apartamentos e casas, facilitando o processo de compra para clientes e o trabalho dos corretores.​

Localizado ao lado do Shopping Eusébio, o HUB funcionará como um “Centro Imobiliário", proporcionando praticidade e variedade em um só lugar. A iniciativa reúne empresas reconhecidas pelo desenvolvimento de empreendimentos de médio e alto padrão, como: BLD Urbanismo, Quattuor Construtora, Construtora Dubê, Rocha Engenharia, TM Construtora e Prime Ville que juntas já entregaram mais de 1.5 milhão de m² em obras.​

“É um centro imobiliário de negócios, no qual reuniremos imóveis, de diversas construtoras. O conceito é centro, conexão, junção”, detalha Sandro Pinto, responsável pelo Hub Imobiliário.​

O mercado imobiliário de Eusébio tem se destacado nos últimos anos, impulsionado pelo crescimento da infraestrutura local e pela valorização dos imóveis. De acordo com dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), o setor apresentou o melhor desempenho dos últimos nove anos na Região Metropolitana de Fortaleza, refletindo a expansão econômica do município.​

“Existe um potencial muito grande de crescimento na região, onde, o mercado ainda se demonstra vigoroso nesse início de ano mesmo com a SELIC em alta. Isso acontece porque, a poucos quilômetros da capital Fortaleza, você tem uma qualidade de vida diferenciada e com preços de imóveis muito atrativos, em comparação a capital cearense, explica Sandro Pinto.​

Com essa sinergia entre as construtoras, o Hub Imobiliário, promete otimizar a experiência de compra e venda, reunindo diferentes opções em um ambiente estratégico e acessível da cidade. Para os clientes e corretores, a iniciativa representa mais conveniência e um portfólio diversificado de empreendimentos, com acesso direto a lançamentos, saldo de estoque de imóveis e condições diferenciadas.​

“Vai facilitar e fortalecer novos negócios, porque você reúne no mesmo espaço físico seis grandes e renomadas construtoras, que vão oferecer diversos produtos. Terreno, casas em várias faixas de preço, apartamentos. Vai ajudar corretores de imóveis e, por consequência, os clientes na sua decisão”, afirma Sandro Pinto.​

A expectativa é que o Hub Imobiliário do Eusébio se torne uma referência no setor, acompanhando o crescimento do município e consolidando-se como um ponto estratégico para o mercado imobiliário da Região Metropolitana de Fortaleza.

Mais informações:

Endereço: Av Eusébio de Queiroz, 1720 A - Amador, Eusébio-CE

Instagram: @hubimobiliarioce

Telefone: (85) 9200-2711