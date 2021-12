Especialista mostra como usar a cultura da empresa para impulsionar os negócios

Crescer no mundo corporativo não é uma tarefa fácil, principalmente diante das incertezas e transições aceleradas no mercado. Para se adaptar a esse contexto, diversos gestores, empresários e empreendedores têm investido em ferramentas para aumentar a produtividade e manter um bom relacionamento com colaboradores e clientes.

Em pesquisa global feita pela PwC (PricewaterhouseCoopers), cerca de 69% das lideranças globais atribuem grande parte do sucesso nos negócios pela implementação e fortalecimento da cultura organizacional. O relatório ainda aponta que 76% dos líderes corporativos brasileiros afirmam que esse é um assunto relevante em suas agendas.

Boa governança, credibilidade, organização e escuta ativa. A cultura organizacional é um conceito que define a forma com que uma empresa conduz suas ações e comunica seus valores e ideais. Segundo especialistas, se bem trabalhada no cotidiano, a cultura terá forte influência nas pessoas, podendo afetar diretamente a motivação de suas equipes e, consequentemente, determinar o resultado da empresa.

Gerir com influência

Representando a forma de pensar, agir e sentir de uma empresa, a cultura organizacional também está atrelada à gestão. Não por acaso, a consultora e empresária Gabriela Bastos se especializou no assunto para que qualquer tipo de empresa possa alcançar seus objetivos empresariais. “É uma demanda que só vem crescendo porque as pessoas têm tido necessidade de se profissionalizar, de sentir mais segurança com a sua gestão, porque gestão parece algo intangível, mas não é. A gente consegue fazer gestão colocando algumas ferramentas e métodos simples em prática. É necessário que tenhamos disciplina e vontade de fazer diferença no dia a dia”, ressalta.

Após concluir a graduação nos EUA em 2013, Gabriela assumiu a responsabilidade de gerir uma indústria frigorífica no Piauí. Com mais de 450 colaboradores, a cearense implantou novas estratégias para fortalecer a empresa no mercado. A partir daí, foi convidada para assumir a área de gestão estratégica de uma outra empresa do grupo. Desde então, a consultora vem ganhando posição de destaque e se estabelecendo como referência no mercado, resultado do sucesso na implantação de modelo de gestão em empresas renomadas no estado do Ceará.

Consultoria e Mentoria estratégica

Unindo experiência e teoria, Gabriela hoje atua como consultora e mentora de gestão empresarial. Seu trabalho tem como principal foco de atuação desenvolver e guiar gestores e empresários através de soluções que visam a profissionalização da gestão de suas empresas, e ainda, conduzir a implantação de uma cultura organizacional voltada para atingir resultados sustentáveis através da atuação em dois pilares essenciais: desenvolvimento da liderança e aperfeiçoamento do método de gestão, seja de qual porte e segmento a empresa for.

No ano passado, Gabriela impulsionou o negócio de diversos empresários. Em uma das mentorias, ela atuou junto a uma executiva do segmento bancário, onde implantou um projeto de gestão e realizou uma consultoria personalizada. Com foco e determinação aliados ao conhecimento e disciplina, a cliente teve sucesso na ampliação de seu negócio e, em pouco mais de um ano, inaugurou duas filiais da empresa de correspondência bancária: uma no estado do Maranhão e outra no Rio Grande do Norte. “Hoje, eu acredito que não há tamanho certo para uma empresa começar a pensar no futuro. Com uma gestão que se empenha em se profissionalizar e promover um ambiente mais colaborativo, integrar e valorizar a equipe, é possível prosperar de forma sustentável”, pontua.

Expertise internacional

Desde jovem, Gabriela Bastos buscou se desafiar fora do país. A cearense se formou e morou por 6 anos nos Estados Unidos e, há dois meses, retornou de uma temporada de estudos em Boston na universidade de Harvard, uma das mais bem conceituadas do mundo.

Ativa nas redes sociais, Gabriela Bastos destina o espaço para compartilhar conteúdos sobre gestão empresarial e práticas de liderança. “Pessoas são o maior ativo que uma empresa pode ter. Construir uma sistemática eficaz de acompanhamento de resultados com indicadores e metas, bem como manter a equipe altamente motivada e capaz de resolver problemas, pode ser a chave para que sua empresa se destaque e obtenha sucesso”, finaliza.

