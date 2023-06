Em parceria com o chef Raul Lemos, Nutrinor lança novo projeto e cardápio

A Nutrinor, empresa de restaurantes corporativos, lançou uma parceria inédita no mercado de soluções em refeições empresariais. A empresa convidou o chef Raul Lemos, vice-campeão da 2ª temporada do programa MasterChef Brasil, em 2015, para elaborar pratos especiais que farão parte do projeto culinário NutriChef. O novo cardápio será replicado em todas as unidades da empresa espalhadas pelo Brasil.

Para celebrar a parceria com Raul, o CEO da Nutrinor, Oscar da Fonte, e outros representantes da empresa, se encontraram com o chef na CasaLab, em São Paulo, para apreciarem uma receita elaborada pelo chef especialmente para o cardápio da Nutrinor.

“A Nutrinor produz e serve verdadeiras experiências gastronômicas, adequando sempre o sabor à cultura local e priorizando o tempero e o gosto da boa comida caseira. O NutriChef e essa parceria com o chef Raul vêm para dar aquela pitada de sofisticação às refeições cotidianas e caseiras elaboradas por nós. O que já era muito bom ficou ainda melhor com a pitada do chef Raul”, comemorou Oscar da Fonte.

Atuando no mercado de refeições corporativas há 25 anos, a Nutrinor segue em ritmo acelerado de expansão. Hoje, a empresa conta com 56 unidades espalhadas pelo Brasil, presente em 7 estados, gerando mais de 600 postos de trabalho e servindo cerca de 1.300.000 refeições mensais.

