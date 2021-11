Em evento híbrido, Expolog discute cenários da logística nacional e internacional

Os principais players da logística no Brasil e no mundo, além de especialistas no assunto, estarão reunidos, nos dias 24 e 25 de novembro, durante a Feira Internacional de Logística - Expolog 2021. A edição especial do evento, considerado um dos mais importantes na área de logística do país, será realizada de forma híbrida, com programação ocorrendo on-line e seminário sendo realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O secretário nacional de transportes terrestres, do Ministério da Infraestrutura, Marcello Costa, participa da abertura da Expolog.

A Feira, que este ano chega a sua 16ª edição, terá como tema principal a "Logística Nacional e Internacional - Cenários e Desafios", que será abordado através de ambientes imersivos e de três seminários técnicos, divididos em: Seminário Internacional de Logística, seminário "Oportunidades para o Jovem na Logística" e seminário "Logística no Agronegócio". O seminário "Oportunidades para o Jovem na Logística" tem como foco o empreendedorismo e a empregabilidade no setor, apresentado em uma linguagem acessível para a juventude. Já o seminário "Logística no Agronegócio" nasceu da importância que o agro tem para o país, que tem participação de quase 30% no PIB brasileiro.

Na Expolog, os participantes terão acesso a um pavilhão de exposições virtual com uma plataforma bilíngue, que proporcionará o encontro, a interação e a entrega de conteúdo de alto nível; a um ambiente presencial para encontro de network e a rodada de negócios virtual, promovida pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e pela Câmara Setorial de Logística (CSLOG) da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

"Na edição de 2020, a Expolog contou com participantes de 23 estados brasileiros mais o Distrito Federal, além de representantes de diferentes países, como Alemanha, Estados Unidos e do território britânico do Oceano Índico. Este ano, a expectativa é alcançarmos mais de 3 mil participantes e ultrapassarmos os R$500 milhões em negócios realizados e prospectados, movimentando negócios neste evento além-fronteiras", ressalta a organizadora do evento, Enid Câmara.

A Expolog é uma realização da Prática Eventos, Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado do Ceará - SETCARCE, Instituto Future e Câmara Brasil Portugal no Ceará - CBP-CE. A promoção é do jornal Diário do Nordeste. As inscrições para participar são gratuitas. Basta acessar o site www.feiraexpolog.com.br.

Serviço:

Expolog 2021

Quando: 24 e 25/11

Onde:

PRESENCIAL

Centro de Eventos do Ceará (Portão C), de 9h às 20h:

Seminário "Logística no Agronegócio"

Oficinas

Encontros de Network

Exposição de produtos e serviços da logística e do agronegócio.



ON-LINE

Seminário Internacional de Logística com 08 painéis técnicos e palestras com renomados especialistas do setor logístico nacional e internacional

Seminário "Oportunidades para o Jovem na Logística" com 15 palestras

Feira de estandes virtual



Inscrições: www.feiraexpolog.com.br





