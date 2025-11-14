Diário do Nordeste
Dólar hoje (14/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:39)
Negócios
Cotação do Dólar
Legenda: Cotação do Dólar

Hoje, o dólar comercial está sendo cotado em R$ 5,30 e o dólar turismo está sendo cotado em R$ 5,50.

Qual a diferença entre o dólar turismo e dólar comercial?

A diferença entre o dólar comercial e o dólar turismo está relacionada ao contexto em que são utilizados e às taxas aplicadas em cada caso. O dólar comercial é utilizado em transações comerciais entre empresas, instituições financeiras e governos. Geralmente, tem um valor mais baixo em comparação ao dólar turismo e é usado em importações, exportações, investimentos estrangeiros e negociações de grande porte.

Já o dólar turismo, é o valor do dólar usado para transações de pessoas físicas, como turismo, viagens internacionais, compra de passagens, despesas em cartões de crédito no exterior, entre outros. Normalmente, o dólar turismo é mais alto que o dólar comercial, pois inclui taxas adicionais, como impostos, tarifas e a margem de lucro das casas de câmbio e instituições financeiras que o vendem.

Veja também a cotação do Euro de hoje.

