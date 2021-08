Dia do Estagiário é comemorado com evento gratuito e sorteio de cursos; veja a programação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) realiza do dia 18 a 20 de agosto a Jornada IEL Estagiário de Sucesso, um evento totalmente gratuito e destinado a estudantes de nível médio, técnico e superior.

A programação celebra o Dia do Estagiário, comemorado em todo o país em 18 de agosto. A programação contará com palestras, oficinas, talk show e sorteio de brindes e de cursos de curta duração.

O evento será presencial, respeitando os decretos governamentais e os protocolos sanitários, além de contar com a transmissão ao vivo pelo Youtube do IEL Ceará (@ielceara). Os interessados devem se inscrever no site do IEL.

Objetivos do evento

O objetivo do evento é proporcionar aos participantes momentos de reflexão e desenvolvimento, com ênfase em temáticas atuais e relevantes para o mercado de trabalho cearense.

De acordo com a superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes, a ideia é motivar os estudantes com histórias inspiradoras, orientar os jovens a conquistar a tão sonhada vaga de estágio e apresentar tendências e demandas das empresas.

Dana Nunes Superintendente do IEL Ceará "O IEL não poderia deixar de dar a sua contribuição nesse momento tão importante que é o Dia do Estagiário e por isso pensamos em uma programação de qualidade, com profissionais de mercado, que irá favorecer o desenvolvimento desses jovens e atualizá-los com as reais necessidades das empresas"

Programação da Jornada IEL Estagiário de sucesso

Dia 18/8

16h - Boas Vindas / Talk Show com Estagiários - apresentado por Nara Oliveira

16h30 - Dana Nunes - Superintendente do IEL Ceará

17h - Patrick Callou - CEO da Oficineira Engenharia - Ex-estagiário da empresa Armtec Brasil - 3º lugar do Prêmio IEL de Estágio Nacional - 2011

Apresentação iLodi

Sorteio de brindes e cursos EAD.

Dia 19/8

9h - Workshop Linkedin - Ministrado por: Fernanda Palhano - Coordenadora de RH na UniAteneu, headhunter, jobhunter, gente e gestão, business partner, especialista em inclusão de diversidades

10h - Palestra: Mundo Vuca, Mundo Bani e Mundo Caos, você está preparado para eles? - Palestrante: Alina Sales - Psicóloga clínica e organizacional - Coordenadora de Trilhas e Carreiras do IEL Ceará e orientadora profissional e de carreira

14h – Oficina: Integração da Gamificação no mundo dos negócios - Ministrada por: Fábio Braga - Head do Hub de Inovação do IEL Ceará - Analista de Inovação e Tecnologia - Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia - PROFNIT IFCE

Dia 20/8

9h – Oficina: Gestão de Projetos - Ministrada por: Rodrigo Oliveira - Especialista de Inteligência Competitiva - Inovação e Pesquisa – IEL Ceará - Diretor de Educação e Certificação da PMI Ceará Chapter

10h – Palestra: Hard e Soft Skills - Palestrante: Flávia Ibiapina - Psicóloga, Empreendedora. Atua como consultora em desenvolvimento humano com mais de 6 anos de experiência em implantação de RH, desenvolvimento de equipes, coaching de liderança, mentoria de carreira.

14h – Uma carreira de sucesso partindo do Estágio – Bate-papo com Demétrio Macêdo - Coordenador do Núcleo de Projetos Especiais do Sistema Fiec - Administrador e Especialista em Estratégia e Gestão Empresarial, ambos pela UECE.

16h - Happy hour e sorteio de brindes