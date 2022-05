Dia das Mães: confira dicas de presentes em promoção para a data comemorativa

A comemoração do Dia das Mães já acontece neste domingo (8). Para facilitar a busca por presentes especiais, o Diário do Nordeste organizou uma lista de opções que podem ser adquiridas até amanhã, incluindo desde doces e cestinhas de comida, até perfumes e calçados.

No Brasil, a data é comemorada no segundo domingo de maio, marcando um dia de homenagem à maternidade. Mãe não é apenas aquela que dá à luz, mas também todas as mulheres que criam e acolhem um filho para a vida.

Além disso, o dia também pode contemplar as chamadas "mães de pets", que criam bichinhos de estimação, como cachorros, gatos e passarinho.

Costa Mendes

Legenda: "Box Doçura" contém mimos, caneca personalizada, geleia e mini torta gelada Foto: Divulgação/Costa Mendes

A padaria Costa Mendes também está atenta ao Dia das Mães, com uma série de produtos especiais para seus consumidores. A loja separou produtos como cestas de doces, boxes de mimos e promoção nas tortas e bolos.

Baú carinho: R$ 144,99. Contém torrada, pão brioche, patê, nescau, biscoito, caneca Costa Mendes, trufas, entre outros produtos;

R$ 144,99. Contém torrada, pão brioche, patê, nescau, biscoito, caneca Costa Mendes, trufas, entre outros produtos; Caneca Dia das Mães: R$ 32,99. Contém uma caneca personalizada com cinco bombons serenatas do amor;

R$ 32,99. Contém uma caneca personalizada com cinco bombons serenatas do amor; Mimos: R$ 19,99. Podem ser barras recheadas de brigadeiro crocante ou de ninho crocante

R$ 19,99. Podem ser barras recheadas de brigadeiro crocante ou de ninho crocante Caixinha Feliz Dia das Mães: R$ 32,99. Contém dois doces com frases especiais para as mães.

Para mais informações, é possível acessar o Instagram @padariacostamendes ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (85) 3494-5050. Endereços:

Av. Barão de Studart, 777, Aldeota

Rua Professor Costa Mendes, 609, Montese⠀⠀

Rua Raul Cabral, 103, Vila União

Ponto da Moda

Legenda: Estabelecimento vende roupas a preços acessíveis a partir de R$24,99 Foto: Divulgação/Ponto da Moda

Para ajudar os consumidores, o Ponto da Moda tem em suas lojas peças de roupas que podem ser adquiridas a partir de R$24,99. De vestidos e blusas a shorts jeans e calças, as unidades apresentam diferentes opções de cor e tamanho para contemplar os diferentes estilos.

Vestidos: a partir de R$39,99

a partir de R$39,99 Blusas: a partir de R$24,99

a partir de R$24,99 Short Jeans: a partir de R$49,99

a partir de R$49,99 Short Moletom: a partir de R$29,99

Le'loyn Parfums

Legenda: Estabelecimento possui promoções de perfumes especiais para a data comemorativa Foto: Divulgação/Le'loyn Parfums

Com opções diversas de perfumes, a loja Le'loyn Parfums separou promoções exclusivas para o Dia das Mães. Dentre os variados produtos com ofertas, estão:

Azzaro Wanted Girl (80ml): saindo de R$549,00 por R$339,00

saindo de R$549,00 por R$339,00 Mademoiselle Azzaro (50ml): saindo de R$365,00 por R$199,00

saindo de R$365,00 por R$199,00 Pepe Jeans London (30ml): saindo de R$199,00 por R$159,00

saindo de R$199,00 por R$159,00 Fantasy Britney Spears (100ml): saindo de R$380,00 por R$259,00

Para entrar em contato com a loja é possível acessar o Instagram @leloynparfums ou o número (85) 98609-8272. Os produtos também estão disponíveis nas lojas físicas do Shopping Iguatemi Fortaleza, no 1º piso, e da rua Leonardo Mora, 2450.

BanBan Calçados

Legenda: Coleção Marshmallow Piccadilly possui sandálias a partir de R$119,90 Foto: Divulgação/BanBan Calçados

Para as mães que procuram novos sapatos e acessórios, a BanBan Calçados separou promoções especiais que contemplam este público. Sandálias rasteiras, tamancos, tênis e bolsas se encontram em promoção nas lojas.

O estabelecimento possui unidades nos Shoppings Parangaba, North Shopping, Rio Mar Fortaleza, Benfica, Via Sul, assim como em lojas no centro.

Sandália Piccadilly Marshmallow: saindo de 10xR$11,99 ou R$119,90

saindo de 10xR$11,99 ou R$119,90 Tênis Olympikus: a partir de R$ 169,90 ou de 10x R$16,99

a partir de R$ 169,90 ou de 10x R$16,99 Bolsa Adidas: a partir de R$ 149,90 ou de 10xR$14,99

a partir de R$ 149,90 ou de 10xR$14,99 Tênis Azes: de R$ 69,99 por R$ 49,99 o par

de R$ 69,99 por R$ 49,99 o par Salto Dakota: a partir de R$119,99 ou de 10xR$11,99