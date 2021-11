Cursos auxiliam empresária a melhorar serviços e atendimento em pousada

Renovação, aplicação de conceitos modernos e práticas de gestão atualizadas são estratégias para manter uma empresa alinhada com as demandas do mercado. No caso da pousada Amor a Mar, localizada na praia de Barreiras, no município de Icapuí, a proprietária Alcilene Araújo investiu na realização de cursos para melhorar determinados aspectos da empresa.

A pousada Amor a Mar foi fundada em 1993, mas Alcilene se tornou proprietária da empresa em 2015. Formada em Turismo, porém sem experiência na gestão de uma pousada, Alcilene fez cursos voltados para atendimento ao cliente, formação de preço de vendas, planejamento financeiro e outros. Além disso, a equipe de 13 colaboradores do negócio também passou por cursos específicos, como para camareiras e garçons.

Para tanto, Alcilene contou com o apoio do Sebrae em diversas formações, com destaque para aprendizados voltados para a gestão do negócio. “Processos foram melhorados, corrigidos e, além disso, houve melhorias quanto a comunicação e o comportamento frente a atividade. Foi bom para o cliente, que recebe uma maior qualidade de atendimento por parte dos nossos colaboradores, e bom para a empresa, que aprendeu com essas melhorias”, explica.

Uma das modificações mais importantes da Pousada Amor a Mar, a reforma da cozinha trocou todas as cerâmicas antigas para os padrões atuais solicitados pela vigilância sanitária. Atualmente, a cozinha é aberta para visitação dos clientes que desejarem conferir como são feitas as preparações no local.

Outro ponto de mudança foi a participação da empresa no Programa Selo de Qualidade do Sebrae, no qual foram adequados 170 itens dentro da pousada para melhorar os serviços oferecidos. Também foi implantado o Manual de Boas Práticas e os POPs (Procedimentos Operacionais Padrão). “Com o manual de boas práticas adquirimos conhecimentos técnicos quanto a alguns temas e procedimentos. Foram apresentadas planilhas como controle de estoque, uso de óleo, limpeza de equipamentos, temperatura dos alimentos, entre outros.”

Durante o período de lockdown, Alcilene Araújo também passou por formações para implantar medidas preventivas contra o contágio de Covid-19 dentro da pousada, como forma de garantir a segurança de funcionários e hóspedes. Em relação a aproximação do período de alta temporada, a empresária comenta que as expectativas são boas, especialmente pelo turismo regional que está em destaque.

Suporte para empresários

Para empreendedores que buscam auxílio para melhorias gerenciais, o programa Sebrae na Sua Empresa pode ser solicitado pelo portal do serviço ou pelo telefone 0800 570 0800. “Ao chegar no estabelecimento, o agente aplica um diagnóstico no empreendimento, traça um plano de ação e indica algumas sugestões de melhoria para que a empresa possa cada vez mais se desenvolver e melhorar a sua competitividade e também (para o empreendedor) conhecer todas as ferramentas e soluções que o Sebrae tem para o desenvolvimento dos pequenos negócios”, informa Lucieuda Bezerra, analista de Negócios do Sebrae no Regional Litoral Leste.

Segundo a analista, as ferramentas utilizadas pelo Sebrae podem ser separadas nas categorias de ações gerenciais e ações tecnológicas. Dessa forma, é possível contribuir com melhorias em áreas como finanças, marketing, vendas, desenvolvimento de novos produtos e outras.

