Como ficam os negócios de energia da AES no Ceará se a empresa sair do Brasil?

O mercado de energia renovável no Ceará não deve sofrer efeitos expressivos caso se concretize a saída da companhia AES do País, conforme análise de fontes especializadas do setor. No Estado, a empresa opera o Complexo Eólico Mandacaru, nos municípios de Trairi e Amontada, além de ter assinado pré-contrato para instalar uma usina de hidrogênio verde (H2V) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

No entanto, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a geradora de energia teria contratado os bancos Itaú e Goldman Sachs para vender os seus ativos e deixar o Brasil. Questionada sobre essa possibilidade, a AES Brasil disse apenas ter sido informada por sua controladora, a AES Corp, “que esta avalia alternativas para financiar o crescimento da companhia e melhorar sua estrutura de capital”.

Para o consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado (Fiec), Jurandir Picanço, se a saída for confirmada, a tendência é que os ativos da AES sejam repassados para outro investidor.

“Seria preocupante a saída de uma empresa desse porte do Brasil, mas, especificamente para o Ceará, não haveria impactos, pois já foram desenvolvidos vários estudos e feita a reserva da área”, ponderou.

Jurandir Picanço Consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado (Fiec) “Não acredito que perderiam esse investimento, mas poderiam transferir para algumas das 36 companhias com memorandos de entendimento assinados com o Estado”, completou.

Com aporte estimado em U$S 2 bilhões, o projeto previa estudo de viabilidade técnica e comercial para a construção de uma unidade fabril, com capacidade instalada de eletrólise de até 2 GW para produção de hidrogênio e amônia verdes. Para a instalação da planta, a AES já começou a pagar aluguel de uma área de 80 hectares na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE).

Já o parque eólico possui 108,1 megawatts de capacidade instalada e conta com cerca de 20 funcionários, entre técnicos de manutenção e planejamento, engenheiros e outras funções.

Valorização dos empreendimentos

Nesse cenário, o secretário executivo de Energia e Telecomunicações da Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra), Adão Linhares, analisa que os empreendimentos “estariam mais valorizados” em razão do estágio avançado dos negócios.

“Não haveria impacto nenhum para o Ceará. O comprador iria continuar operando, não iriam desligar os equipamentos e ir embora, são investimentos de longo prazo e têm contratos a serem cumpridos”, destacou. Esse movimento também ocorreria com a planta de H2V, que já tem estudos e área reservada.

O diretor de regulação do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado (Sindienergia), Bernardo Viana, observou haver o risco de fuga desse investimento, mas reiterou a possibilidade de negociação do projeto e do ativo mais valorizados.

“Perde-se um player mundial gigante, mas, nesse ponto, o Ceará não tem grande perda”, avaliou. Como a AES Brasil está com endividamento elevado, aponta, a tendência é fechar o capital e colocar as operações à venda.

As três fontes ouvidas pela reportagem frisaram, no entanto, ainda ser necessário aguardar a confirmação da saída da empresa.

Em nota, o CIPP afirmou “conversar quase que diariamente com a AES, mas esse assunto não é tratado pelos executivos no Brasil”.

Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) “A AES vem construindo solidamente o seu projeto de hidrogênio verde no Pecém. Esse projeto é um ativo valioso para a AES e estará pronto para ser implementado de forma competitiva, seja pela própria AES ou por qualquer outra empresa que negocie com ela”, enfatizou.

AES Brasil

A empresa norte-americana está no Brasil há 27 anos, desde 1997. Além do Ceará, a AES investe em outros estados do Nordeste, com dois projetos de parques eólicos no Rio Grande do Norte e na Bahia.